Las familias de Claudia y Maica chocan por su alianza frente a Alba Paul y el grupo de los silenciosos

telecinco.es 05 ABR 2026 - 20:00h.

Las extremas condiciones han dinamitado la convivencia en Playa Derrota. Mientras Claudia y Maica afianzan su vínculo tras sus enfrentamientos con el grupo, sus defensoras analizan las consecuencias de este aislamiento

Inédito | Maica y Claudia, indignadas tras el reparto de la lasaña: "Somos las únicas que no comemos"

Compartir







La supervivencia extrema en los Cayos Cochinos está pasando factura a los concursantes, y la división en Playa Derrota es un hecho innegable, ya que el principal detonante tiene un nombre muy claro: el hambre. Las raciones son cada vez más escasas y no les sacia, y los polémicos repartos de comida han terminado por hacer saltar todo por los aires. En medio de todo este clima, Claudia y Maica han decidido unir fuerzas, construyendo una auténtica coraza frente al resto de sus compañeros para protegerse mutuamente.

El punto de máxima tensión se ha alcanzado después de las numerosas broncas que involucran a Claudia, Alba Paul y el conocido grupo de los silenciosos formado por esta misma, Ingrid, Aratz y Jaime. Lejos de calmar las aguas, la actitud del resto de los participantes ante el reparto de la lasaña, provocó un choque directo en Claudia y Macia, pues sentirse desplazadas y cuestionadas en los momentos más críticos ha provocado que ambas jóvenes decidan ir por libre, creando una burbuja que las mantiene alejadas del grupo.

El orgullo de una madre frente a la veteranía

Esta profunda lealtad entre las dos concursantes se percibe de forma muy diferente desde los platós de televisión. Para Julia, madre y firme defensora de Claudia, esta amistad es un salvavidas absolutamente necesario en medio de ese entorno. Desde su punto de vista, la actitud desafiante que a veces muestran frente a las cámaras es solo una coraza temporal.

Julia valora enormemente el apoyo que se dan, recordando que en el fondo "son buenas personas" y, sobre todo, recalca que "son niñas, son jóvenes" enfrentándose a rivales que ya están "muy curtidos en muchas cosas" dentro de la televisión. Su nivel de orgullo es tal que asegura estar encantada con la relación afirmando: "Nada más salga las quiero a las dos en mi casa".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La preocupación por el futuro de Maica

Sin embargo, desde el entorno de Maica, observan con recelo cómo esta amistad le está cerrando puertas vitales para avanzar en el concurso. María Bravo, su defensora, no oculta su preocupación ante un aislamiento que considera un paso en falso.

Para ella, esta dinámica no le beneficia en absoluto, ya que dice que Maica tiene un perfil "muy afable, muy dócil, muy trabajadora" que le permitiría encajar a la perfección y estar "congeniando con los dos grupos" sin problemas. El hecho de apartarse demasiado del resto de la playa por mantenerse al lado de Claudia es algo que su entorno ve como perjudicial a largo plazo. La gran incógnita ahora es si esta burbuja será la salvación de ambas o el motivo directo de la expulsión de alguna de ellas.

¡Dale play al vídeo!