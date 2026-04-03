Alba Paul y Nagore Robles comparten una amistad fuera del reality

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Antes de disputar el juego de líder, María Lamela tiene algo importante que contarle a los concursantes por lo que necesita que le escuchen con muchísima atención: "Tras el abandono de Álex Ghita y Alejandra de la Croix os anunciamos que esta noche llega a la palapa un nuevo superviviente... ¡Adelante!".

Por la puerta de la palapa aparece Nagore Robles sujetando su saco tras haberse tirado del helicóptero y haber iniciado una nueva aventura en 'Supervivientes'. ¿Cómo reaccionarán los concursantes y, sobre todo, su amiga Alba Paul a su llegada?

Así ha reaccionado Alba Paul al ver a Nagore Robles

Maica abre la cara en un indiscutible gesto de sorpresa al ver aparecer a la colaboradora de televisión en la palapa, mientras que Alba Paul se levanta de su asiento dando 'brincos' de alegría al descubrir que la nueva concursante es una persona cercana para ella.

Rápidamente se lanza a abrazarla y, al despegarse de ella, suelta un comentario que hace reír a la presentadora: "Me durará poco, sí. Pero me he embadurnado entera".

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Acto seguido, Nagore Robles se presenta a los que ahora serán sus compañeros en el reality y les pide paciencia recordándoles cómo ellos se sentían en su llegada a Honduras.

Alba Paul, quien se ha sentado de nuevo en su sitio, confiesa cómo se siente ante la inesperada incorporación de su amiga al programa: "A mí me acaba de dar un subidón, la verdad. Estoy pensando mucho en casa y verla a ella es un poco volver a casa". Además, aprovecha para advertirle entre risas: "No sabes dónde te has metido". ¿Estará Claudia tan contenta como la catalana? ¡Descúbrelo en el vídeo!

¿Convivirán en la misma playa?

Tras la salida de la última expulsada, Nagore Robles tendrá que incorporarse en la vacante que acaba de quedarse libre. Eso significa que la colaboradora de televisión pasará a formar parte de 'Playa Victoria', quienes celebran su llegada.

Al ser una reciente incorporación, Nagore no podrá ser nominada, pero tampoco tendrá la opción de nominar. Sin embargo, puede optar a jugar al juego de líder, una opción que la concursante acepta sin dudar.