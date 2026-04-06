Joaquín Prat lanza un zasca a Kiko Rivera al anunciarse el fichaje de Irene: "¿No querías que se buscase un trabajo?"

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Con máxima expectación, 'El tiempo justo' ha desvelado que cuenta con una nueva colaboradora y ¡es Irene Rosales!, la que se estrena mañana 7 de abril y estará en el plató del programa.

Irene Rosales va a ocupar una de las sillas de colaboradores en 'El tiempo justo' en un momento en el que Kiko Rivera ha hablado y de qué manera sobre ella en '¡De viernes!', donde no faltaban los reproches económicos o sus referencias a que cree que le ha sido desleal con su actual pareja, Guillermo. Ahora ella tiene la oportunidad de responder a todo y decir su verdad en nuestro programa.

Un fichaje al que reaccionaban algunos de los colaboradores que estaban presentes en el plató en el momento del anuncio. "Qué mejor momento que tenerla mañana", decía Antonio Rossi o Leticia Requejo que cree que "es el mejor fichaje que podría tener en este momento el programa".

Momento en el que Joaquín Prat aprovechaba para decir algo en forma de zasca para Kiko Rivera: "¿No decía él que se busque un trabajo? Pues ya lo ha encontrado".