De "la manita relajá" a la hoguera de Rosito: repasamos momentos inolvidables de 'La isla de las tentaciones'

Clara Olivo 06 ABR 2026 - 10:49h.

Las villas de República Dominicana están a punto de reabrir sus puertas para una nueva temporada llena de infidelidades y giros inesperados. Para calentar motores hemos preparado un recopilatorio con los hitos más icónicos del programa

Los colaboradores de Telecinco se enfrentan al dilema más incómodo de ‘La isla de las tentaciones’

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Las alarmas ya están instaladas, las villas listas para abrir sus puertas y el paradisíaco entorno preparado para poner a prueba, una vez más, la fortaleza del amor verdadero. Una nueva edición de 'La isla de las tentaciones' asoma ya en el horizonte dispuesta a revolucionar nuestras pantallas, y es que, ante este estreno que promete darnos las dosis de salseo que nuestro cuerpo necesita, aquí nos hemos puesto nostálgicos. Al fin y al cabo, si algo nos ha enseñado este reality a lo largo de sus temporadas, es que "el ser humano es maravilloso... pero tropezando con la misma piedra". Para ir abriendo boca, hemos preparado un vídeo divertidísimo donde recopilamos esos instantes que ya son historia de la televisión.

Gritos históricos y frases letales

Olvidaos de los libros de historia, aquí lo que nos marcó de por vida fue la primera vez que vimos a Christopher corriendo desesperado por la arena al grito de "¡Estefaníaaa!", ese instante en el que descubría la traición de Fani, inauguró la era dorada de las infidelidades televisivas. Y hablando de traumas, ¿Qué decís de la temida frase "hay más imágenes para ti"?, os aseguro que esas cinco palabras de Sandra Barneda en la hoguera son capaces de destruir más vidas que el clásico mensaje de "tenemos que hablar".

Fugas nocturnas y peluches en llamas

Pero el repaso no se queda ahí, porque en las villas hemos visto absolutamente de todo. Aún tenemos grabada en la retina a una desquiciada Melyssa Pinto saltándose todos los protocolos y huyendo por los matorrales en plena madrugada para asaltar la casa de los chicos, dejándonos para el recuerdo aquel icónico "¡Llevo 48 horas sin dormir!". Tampoco hemos podido evitar rendirle homenaje a Rosito, el querido peluche que acabó trágicamente consumido por las llamas tras la venganza de Pablo.

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Entre tanta deslealtad y llanto, en el paraíso siempre hay hueco para el humor surrealista y por eso hemos rescatado joyas audiovisuales como los sprints por la arena de Montoya o la impagable estampa de Andreu cantando "Tengo las alas" a pleno pulmón mientras el resto hacía verdaderos esfuerzos por no reírse.

Por su puesto no podía faltar la gran Lucía y su inigualable lección de vida pidiendo "la manita relajá", o el enrevesado triángulo amoroso de Tom. Melyssa y Sandra Pica, que daría para una serie de varias temporadas. Reconozcámoslo: nos hacemos los dignos, pero en el fondo ya estamos preparando las palomitas.

¡Dale al play y preparate para volver a caer en la tentación!