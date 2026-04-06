Las advertencias y consejos clave de familiares y amigos a las parejas de 'La isla de las tentaciones 10'

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Antes de comenzar la experiencia en 'La isla de las tentaciones 10', las parejas reciben un último empujón por parte de sus familiares y amigos, que no dudan en compartir consejos, miedos y advertencias. En 'Rumbo a las tentaciones 2' disponible en Mediaset Infinity podremos ver todos los consejos que han recibido las parejas

José y Nerea reciben consejos por partida doble. Por un lado, Maravillas, la madre de ella, considera que esta experiencia puede ser clave para descubrir si realmente están hechos el uno para el otro. Les pide respeto, tanto en los actos como en las palabras, y a José le lanza un mensaje claro: debe demostrar que ha cambiado. Confía en ambos y asegura que, si superan esta prueba, nada podrá frenarles. Por otro lado, María José, la madre de él, también ve con buenos ojos la participación, calificándola como una auténtica prueba de fuego que cree que lograrán superar. Para ella, Nerea es lo mejor que le ha pasado a su hijo.

Los primos de Luis: “Nos fiamos más de Julia”

Luis y Julia se reúne con los primos de Luis, David y Juanjo, quienes le advierten claramente de que no es del todo consciente de dónde se está metiendo. Ambos coinciden en que existe un riesgo real de que pueda caer en la tentación, aunque también confían en que ha cambiado. De hecho, aseguran: “Nos fiamos más de Julia”. Aun así, les animan a disfrutar de la experiencia, conocer gente nueva y vivirlo intensamente, pero sin cruzar los límites. Para ellos, si logran superar esta prueba, el siguiente paso está claro: la boda.

El consejo de la madre de Álex: “Tienes que jugar y disfrutar, pero siempre respetando"

Alex, por su parte, cuenta con el apoyo de su madre, Sandra, quien le aconseja que sea respetuoso y educado en todo momento. Le recuerda que, pase lo que pase, estará a su lado. Le anima a disfrutar y a “jugar”, pero siempre desde el respeto, aunque reconoce que cree que él podría ser el primero en caer. También considera que la relación con Ainhoa ha ido demasiado rápido. Mientras tanto, Ainhoa se muestra visiblemente nerviosa y habla con su madre, Yolanda, quien teme que la relación pueda romperse y que su hija sea la que más sufra.

Amigos de Mar: "Es la prueba de fuego"

Mar cuenta con el apoyo de sus amigos, María y David, quienes le recomiendan que disfrute de la experiencia sin dejarse llevar por el despecho. Confían plenamente en ella, aunque tienen dudas sobre cómo se comportará Christian en la villa. Christian habla con su amigo Alejandro, quien le aconseja mantener la cabeza fría, ser él mismo y luchar por Mar, mostrándose convencido de que puede lograrlo.

El consejo de la madre de Atamán: “Nunca hagas lo que no te gustaría que te hicieran”

Atamán recibe un consejo muy directo de Alicia, su madre, quien considera que participar es una auténtica locura. Aun así, le pide que se controle, especialmente con sus palabras en momentos de tensión, y le recuerda una máxima clara: “Nunca hagas lo que no te gustaría que te hicieran”. Confía en que no caerá en la tentación y le anima a disfrutar desde el respeto. Leila, por su parte, habla con su madre, Loli, quien le da un consejo muy similar: vivir la experiencia con respeto y hacer las cosas bien. Para ella, ambos pueden sufrir durante el proceso, por lo que insiste en la importancia de cuidarse y respetarse mutuamente.