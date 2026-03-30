Los colaboradores de Telecinco se enfrentan al dilema más incómodo de ‘La isla de las tentaciones’

Los colaboradores de 'Vamos a ver' y 'El Tiempo Justo' se enfrentan a un dilema que va más allá del dinero y el amor en plena cuenta atrás para la nueva edición de 'La isla de las tentaciones', dejando al descubierto qué tipo de tentación podría hacerles cruzar la línea

Las confesiones más íntimas de los solteros 'La isla de las tentaciones 10': "Me considero heterosexual pero no me gustan las etiquetas"

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“La mayor batalla del amor está a punto de comenzar”, advertía Sandra Barneda. Y esta vez, todo apunta a que la décima edición de 'La isla de las tentaciones' no solo mantendrá su esencia, sino que la llevará un paso más allá. El reality regresará muy pronto a Telecinco y Mediaset Infinity con nuevas parejas, más tentaciones y un nivel emocional que promete desbordarse desde el primer momento.

Cinco parejas aterrizan en República Dominicana con la intención de poner a prueba su relación. Sin embargo, lo que comienza como un experimento de amor pronto se convierte en una experiencia límite. El avance ya deja entrever un cóctel de inseguridades, celos y decisiones difíciles que podrían cambiarlo todo. Gritos, lágrimas y momentos de máxima tensión volverán a ser protagonistas en una edición donde nadie parece tener el control.

Las parejas de ‘La isla de las tentaciones 10’

Estas son las cinco parejas que pondrán a prueba su amor en esta edición:

Luis (27) y Julia (29), de Alicante, llevan un año juntos. Álex (23) y Ainhoa (23), de Ibiza, mantienen una relación desde hace un año y medio. José (35), de Valencia, y Nerea (27), de Madrid, llegan tras un año de relación. Atamán (27) y Leila (28), de Gran Canaria, ponen a prueba una historia de 11 años. Christian (29) y Mar (24), de Palma de Mallorca, llevan cuatro años juntos. Mientras los nuevos participantes ya están listos para comenzar la experiencia, la pregunta vuelve a quedar en el aire: ¿quién logrará resistirse… y quién caerá en la tentación?

Más tentaciones, nuevos escenarios y tensión desde el inicio

Esta nueva entrega introduce cambios que elevan el riesgo. A la ya conocida Villa Montaña se suma Villa Deseo, un nuevo espacio que promete intensificar las dinámicas entre participantes. Antes incluso de instalarse en las villas, los primeros encuentros en el aeropuerto ya han dejado ver miradas cómplices, juegos de seducción y cierta competitividad entre los solteros y solteras.

Una edición que promete romper parejas (y esquemas)

Antes de que arranque la convivencia en República Dominicana, los solteros y solteras ya han protagonizado sus primeros encuentros en el aeropuerto. Miradas, bromas y declaraciones de intenciones marcan el inicio de una aventura donde todo puede pasar. Entre las novedades, destaca la presencia de dos hermanas entre las solteras, Laura y María, que no descartan competir —o incluso compartir— por el mismo chico. Una dinámica que anticipa conflictos, celos y, sobre todo, mucho juego. Ya en el avión, los nervios afloran. Todos coinciden en lo mismo: el nivel es alto y nadie quiere quedarse atrás. La tentación no solo está en el destino, sino también en las expectativas.

¿Irías a la isla… o te quedas con el dinero?

Con el regreso de Villa Montaña y la inesperada llegada de Villa Deseo, el reality promete subir el nivel emocional… y también el riesgo. En este contexto, los colaboradores de 'Vamos a ver' y 'El Tiempo Justo' han sido puestos a prueba con una pregunta que resume la esencia del formato: ¿participarían con su pareja o preferirían perder un millón de euros? La respuesta no solo revela su visión del amor, sino también hasta qué punto estarían dispuestos a exponerse a caer en la tentación.

Con este escenario, los colaboradores lo tienen claro y nos han respondieron en exclusiva para esta web: la mayoría se lanzaría a la experiencia, aunque eso implique poner en jaque su relación. Leticia Requejo no duda en asumir las consecuencias: participaría “sabiendo que saldríamos cada uno por separado”, evidenciando que, en este formato, el final feliz no siempre es el objetivo. Pepe del Real apuesta por la confianza en su pareja, mientras que Adriana Dorronsoro reconoce que preferiría ir… aunque no tenga claro cómo gestionaría lo que pudiera pasar allí. También Giovanna González y Alexia Rivas nos dan su visión.

La verdadera pregunta: ¿qué te haría caer?

Pero si hay una cuestión que realmente conecta con la esencia del programa —y que marca la diferencia entre resistir o cruzar la línea— es otra: ¿qué tipo de tentación sería irresistible? En una edición donde el casting de solteros y solteras vuelve a ser uno de los grandes reclamos (con perfiles diseñados para provocar, seducir y generar conflicto), esta reflexión cobra aún más sentido. No se trata solo de si irías o no. Se trata de entender qué tendría que pasar —o quién tendría que aparecer— para que todo cambiara.

Más allá del dinero o los solteros, el debate refleja la clave del éxito del reality: la posibilidad real de caer en la tentación. Y mientras los nuevos participantes ya pisan República Dominicana, una pregunta queda en el aire: ¿quién logrará resistirse… y quién acabará cruzando la línea?