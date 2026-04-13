No te pierdas la segunda entrega de 'La isla de las tentaciones 10', el martes 14 de abril, a partir de las 21:45h

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La llegada por sorpresa de cuatro solteros y solteras VIP, muy conocidos por los seguidores del formato, en un momento de máxima intensidad emocional como la imposición de collares de los tentadores a las protagonistas que más les han llamado la atención, centrará gran parte de la atención de la segunda entrega de ‘La Isla de las Tentaciones’ que Telecinco emitirá este martes 14 de abril a partir de las 21:45 horas. Las nuevas tentaciones VIP se sumarán a la ceremonia colocando también sus collares a aquellas chicas y chicos que a primera vista les han causado una mejor impresión.

Previamente y antes de comenzar a conocer a los solteros, las parejas afrontarán un ejercicio de intuición y sinceridad: tendrán que señalar al tentador que creen que ha llamado más la atención a sus respectivas parejas, elevando aún más la tensión en el ambiente.

Tras la ceremonia de los solteros, todos regresan a las villas y hacen balance de lo vivido en la primera noche, en la que las dudas y el desgaste emocional llevan a dos de las chicas -Nerea y Julia- a plantearse si poner fin o no a la experiencia.