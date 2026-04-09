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El próximo lunes 13 de abril se estrena la décima edición de 'La isla de las tentaciones' a las 21:45 en Telecinco y habrá triple cita semanal, pues martes y miércoles también habrá emisiones en el access prime time con Sandra Barneda al frente. Cinco parejas y nuevos solteros y solteras y tentadores y tentadoras VIP llegan a República Dominicana para participar en el exitoso formato, que llega con muchas novedades.

Una nueva villa abre sus puertas en esta edición: Villa Deseo, una nueva villa de lujo frente al mar Caribe con más de 2.500 metros cuadrados que acogerá a las chicas, que en el primer programa recibirán una visita inesperada que desencadena los primeros roces entre ellas. La de las chicos será la mítica Villa Montaña y ellos no pasarán la primera noche solos, sino con las solteras y en esa fiesta de arranque se producirán los primeros acercamientos que sus novias podrán ver en directo.

Y es que esa es otra de las novedades de la edición: 'Hay imágenes en directo para las chicas'. Por primera vez en la historia del formato, las chicas serán sorprendidas en el inicio de la experiencia con un visionado en el que podrán ver lo que está ocurriendo en la villa en la que han comenzado a convivir sus parejas en compañía de las solteras, que llegan a la isla con 'capas rojas', al igual que los solteros.

En esta edición, se produce 'el desembarco de las capas rojas': por primera vez, los tentadores y las tentadoras llegarán ocultos bajo unas capas rojas que les cubrirán casi por completo, ocultarán sus identidades y algún que otro secreto.

Las 'sombras' también serán protagonistas en esta edición. 'El collar de las sombras' llega en esta edición en forma de privilegio para las parejas y es que ese collar negro les permitirá elegir a uno de los protagonistas de la otra villa para impedirle disfrutar de su cita a solas con su soltera o soltero favorito. Los solteros tendrán por primera vez el poder de decidir sobre el futuro de una de las parejas con 'la audiencia de las sombras'.

'El Debate de las Tentaciones', en Mediaset Infinity

Esta décima edición llega cargada de novedades y con tres citas semanales en Telecinco y una cuarta en Mediaset Infinity, pues a partir del viernes 24 de abril arranca 'El Debate de las Tentaciones', conducido por Sandra Barneda que se emitirá semanalmente, en exclusiva y en abierto en Mediaset Infinity.

En los debates, los seguidores del formato accederán a material inédito, avances exclusivos y la participación de sus grandes protagonistas y un equipo de colaboradores.