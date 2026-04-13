Inés Gutiérrez 13 ABR 2026 - 18:46h.

Conocemos a las cinco parejas que participan en 'La isla de las tentaciones 10' a través de sus perfiles de Instagram

Las razones que han llevado a las parejas de 'La isla de las tentaciones 10' a poner a prueba su amor

Compartir







Son muchas las novedades que la nueva edición de 'La isla de las tentaciones' tiene preparadas para que los espectadores, una vez más, queden completamente pegados al asiento y puedan disfrutar de una experiencia única con las emociones a flor de piel, porque el reality estrena su edición número 10 y eso no es cualquier cosa.

Una villa nueva, imágenes en directo para las chicas, secretos que serán desvelados cuando llegue el momento y algunos privilegios que podrían cambiarlo todo... Las parejas de esta edición podrán presumir de haber vivido una experiencia única. Nada mejor que acompañarles cuanto antes en su aventura, por ejemplo, conociéndoles un poco mejor a través de sus redes sociales, donde algunos ya están demostrando ser potenciales estrellas.

Luis Capa (27 años, Alicante. Pareja de Julia)

Se presenta con cierto misterio: "Soy menos de lo que imaginas, más de lo que descubres", escribe Luis como presentación de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 16.500 seguidores. Aquí comparte sus sesiones fotográficas, donde muestra su cuerpo trabajado en el gimnasio. Le gusta la moda y no tiene miedo a arriesgar con sus looks, aunque suele optar por tonos neutros y prendas clásicas, que combina con un toque atrevido. Su cuenta muestra un perfil profesional, por lo que no son demasiadas las fotos que Míster Valencia 2025 comparte con su chica, Julia Garrigós.

Julia Garrigós (29 años, Alicante. Pareja de Luis)

La cuenta de Instagram de Julia parece destinada a mostrar su estupenda figura a través de los looks que escoge, aunque ella apuesta por una estética un poco más relajada que su chico, apostando también por fotografías más casuales y selfies. Sus looks suelen ser un poco más relajados, salvo cuando la pareja decide combinarse. Julia aprovecha sus redes, donde suma menos de 3.000 seguidores, para lucir sus looks, presumir de figura y compartir sus escapadas. También para mostrar a su mascota, que consigue robarle todo el protagonismo y los piropos en los comentarios, aunque no parece que a ella le importe.

Atamán Cabañas (27 años, Gran Canaria. Pareja de Leila)

En su cuenta de Instagram, Atamán cuenta con unos 5.600 seguidores, una buena suma si tenemos en cuenta que no parece demasiado constante a la hora de actualizar su feed. El joven canario comparte algunas imágenes de sus viajes, pero lo hace de una forma relajada y tranquila. En algunas fotografías presume de figura, en otras de look, de paisaje paradisiaco o de compañía.

Leila León (28 años, Gran Canaria. Parece de Atamán)

Las más de 20.000 personas que siguen a Leila en su cuenta de Instagram saben lo que pueden encontrar. Muchas fotografías de sus viajes, posados con looks atrevidos, cambios de imagen y cortes de pelo, escapadas con amigas, algunas fotos de los peques de su familia, momentos personales y, sobre todo, a la propia Leila luciendo rostro.

Nerea Villanueva (27 años, Madrid. Pareja de José)

Ganadora de 'Jugando con Fuego España' y Miss Intercontinental Madrid 2023 son los títulos de los que presume Nerea en su cuenta de Instagram, donde ya ha conseguido más de 54.600 seguidores. Una red social donde presume de figura, de estilismos y de tatuajes, también de pareja, a quien conoció en otro reality. Las fotografías que comparte son cuidadas, sabe que la luz de la golden hour le favorece y no duda en usarla a su favor. Muestra una imagen sensual y atrevida, a veces un poco más agresiva que otras, buscando impulsar su carrera como modelo.

José Bougo (35 años, Valencia. Pareja de Nerea)

José y Nerea se conocieron en 'Jugando con Fuego España', por lo que cuentan con un poco de experiencia en realities. Eso también ayuda a que el número de seguidores de José en Instagram sea mayor y sume más de 56.000 followers. En sus redes, el Valenciano presume de músculos, de tatuajes y de pose chulesca. No es demasiado atrevido con sus looks, predominando los vaqueros, camisas de manga corta y camisetas, aunque de vez en cuando sorprende con una camisa estampada o un bañador animal print. Sus fotos son cuidadas, algunas de estudio y otras presumiendo de moto o coche. El fitness forma parte de su vida, y se nota.

Christian Hernández (29 años, Palma de Mallorca. Pareja de Mar)

Amante del mar, del deporte y de viajar, Christian comparte con sus 12.400 seguidores sus mejores momentos, solo y acompañado de su pareja, Mar, con quien lleva cuatro años de relación. No comparte demasiadas fotografías en su feed, algunas de ellas son más cuidadas, con mejor luz y posando con más intención, otras son más casuales y relajadas, con la intención de compartir un momento especial, como su paso por el Bernabéu o algunos post compartidos con su chica, como su cita pintando en la playa o vídeos de ambos sumándose a un trend de TikTok.

María del Mar Ruiz (24 años, Palma de Mallorca. Pareja de Christian)

El 'caos' que comparte su pareja a través de sus redes contrasta con la calma que pueden ver los 12.200 seguidores de Mar. La joven tiene un feed muy cuidado, donde mayoritariamente aparece ella misma, posando para la cámara. Fotos de looks elegantes y otros más atrevidos, algunas de ellas en bikini y la mayoría cerca del mar. También su foto de graduación como Interiorista, algunas montando a caballo o celebrando su cumpleaños, todas ellas cuidadas.

Ainhoa J. Gómez (23 años, Ibiza. Pareja de Álex)

En casi todas las fotos que Ainhoa comparte con sus 2.700 seguidores, la naturalidad es la norma. Suele lucir el cabello suelto y el rostro con un maquillaje escaso y ligero. No sube demasiadas fotos a su feed y en muchas de ellas aparece junto a Álex, con quien lleva un año de relación. En su cuenta pueden verse algunos de sus looks, sus noches de fiesta o sus días de playa. Si quieres ver más contenido, tendrás que ir a su TikTok.

Álex Palau (23 años, Ibiza. Pareja de Ainhoa)

Álex suele apostar por looks más deportivos y cómodos, salvo en ocasiones especiales, cuando no duda en desempolvar el traje. Su cuenta de Instagram, con 2.500 seguidores, está llena de fotografías junto a Ainhoa, algunas con amigos y otras solo. No parece que le preocupe demasiado la estética de su feed y todo apunta a que usa su cuenta de Instagram para compartir aquello que le apetece en cada momento, más que como inversión o profesión, y es a través de stories donde es más activo.