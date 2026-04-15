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Avance del próximo programa | La tentación decidirá qué pareja abandona 'La isla de las tentaciones 10'

Avance del próximo programa | La tentación decidirá qué pareja abandona 'La isla de las tentaciones 10'
El avance del próximo programa.. Telecinco.es
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¡El siguiente programa de 'La isla de las tentaciones 10' no te va a dejar indiferente! y es que con todos en sus respectivas villas después de la despedida definitiva llegan los primeros acercamientos, estallidos, la luz de la tentación se dispara y no deja de sonar y Sandra Barneda les da una complicada noticia: solo tienes que darle al 'play' para ver este adelanto.

En ambas villas las chicas y los chicos empiezan a soltarse lo que hace que la luz de la tentación no pare de sonar y esto provoque dudas y miedos entre algunos de ellos. Y terminará con Atamán completamente roto y teniendo que ser apoyado por sus compañeros: "Quiero irme de aquí".

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Pero esto no será todo, Sandra Barneda entrará a las villas para advertirles de algo muy importante: "Como consecuencia del comportamiento completamente injustificado que tuvisteis todos, por primera vez se ha convocado 'la audiencia de las sombras': la tentación va a decidir qué pareja va a abandonar esta misma noche 'La isla de las tentaciones'". Y que se enfrentará a 'la hoguera de las sombras'.

La cosa está que arde ya en República Dominicana y ¡puedes ver este adelanto con tan solo dar 'play' al vídeo! Entérate de lo que pasa en el siguiente programa de 'La isla de las tentaciones 10'.

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