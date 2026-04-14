Lara Guerra 14 ABR 2026 - 22:48h.

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'La isla de las tentaciones 10' ha arrancado por todo lo alto, las tentadoras y tentadores han venido muy cañeros dispuestos a ganarse el corazón de las parejas. Después de la primera noche aterradora para las chicas, quiénes pudieron ver en exclusiva a sus parejas en la primera fiesta de su villa, la ceremonia de collares las ha derrumbado por completo. Nerea, pareja de José es una de las que más ha demostrado que no lo está pasando nada bien y así se lo ha expresado a Sandra Barneda.

La ceremonia ha dado lugar a los primeros reproches y con ello, también las primeras lágrimas. Una vez finalizaban las presentaciones, la colocación de collares y descubierto las nuevas identidades vip, Sandra Barneda cerraba este momento: "Ya conocéis las caras de la tentación y esta prueba de amor debe continuar. Chicos es el momento de volver a Villa Montaña con las solteras; por favor chicos podéis marcharos sin despedidas"

Pese a que las palabras de la presentadora marcaban tajantemente la negativa a las despedidas, todos los novios miraban a sus parejas y les transmitían algún mensaje; sin embargo, José era el único que no lo hacía. Este gesto dejaba a Nerea al borde del colapso: "Me voy a ir, yo me voy a ir. No estoy bien aquí, no estoy a gusto con los solteros, no me sale abrirme con nadie y siento que estoy perdiendo la cabeza. Estoy tranquila por él, pero no quiero llegar a volverme loca y estoy viendo cosas donde no las hay"

Tras esto, la participante no era capaz de contener las lágrimas y Sandra Barneda les recordaba dónde estaban y el objetivo de 'La isla de las tentaciones': "Estáis un poco descolocadas y es normal. Es el momento de que os apoyéis entre vosotras".

Nerea confiesa "no estar bien" en las primeras horas de 'La isla de las tentaciones' y se disculpa con José

Después de la colocación de collares a las chicas de Villa Deseo, llegaba el turno de los chicos; un momento agridulce en el que Nerea se ha abierto al descubrir los dos collares de José: "No estoy bien la verdad. Él no me preocupa porque confío mucho, pero llevo una mañana muy mala y ver las imágenes me ha rematado".

Sin embargo, ha querido pedir disculpas a su pareja por las maneras: "Me arrepiento mucho de haberle recibido así porque no se lo merecía, la verdad". Pese al perdón de Nerea, José confesaba que se iba "dolido" por todo lo sucedido.