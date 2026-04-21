Lara Guerra 21 ABR 2026 - 23:11h.

Sandra Barneda muestra por primera vez imágenes a los chicos de sus parejas

El acercamiento de Leila y David en la piscina hace saltar la alarma en ‘Villa Montaña’: “Me he quedado mudo”

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Mientras los chicos disfrutaban de un momento tranquilo en 'Villa Montaña' con las tentadoras, Sandra irrumpía junto a la temerosa tablet para mostrarles unas imágenes. La presentadora recordaba la pasada sanción a José y Nerea por la que la pareja tenía que abandonar la experiencia y la llegada de Lucas; quién confesaba que estaba realmente contento y acogido por sus compañeros.

Momentos previos a que Barneda les mostrara este contenido inédito, los chicos contaban cómo se encontraban. La pareja de Ainhoa mostraba muchas ganas por ver imágenes de su pareja y Atamán con gran incertidumbre coincidía con él. Tras esto, Sandra les comunicaba el motivo por el que se encontraba en 'Villa Montaña': "Estoy aquí porque la sombra de la tentación está revelando todo su poder en Villa Deseo. Desde que comenzó esta experiencia no habéis podido ver su poder de seducción".

Los chicos visualizan todas las imágenes y reaccionan

En ellas, se ha podido ver a las chicas disfrutar mucho de la fiesta de la noche; sin embargo, Leila, pareja de Atamán es una de las que más acercamiento tiene con David, su tentador y por la que se teme que la alarma de la tentación sonara en repetidas ocasiones. Tal es así, que su pareja después de finalizar el visionado confesaba que "¿Qué co** es eso? Tomad la tablet porque la voy a tirar y la voy a liar. No quiero anticiparme, pero ya he visto cosas que no me gustaban, como el que entre en su habitación. Luego ve la flor y se dan un abrazo, que si un masaje mañana...Ahora mismo cogería y me tiraría a correr"

La vi muy bien, disfrutando demasiado. Dijo que es simpática y que eso me puede molestar; y eso es porque sé que cuando pasa es porque le gusta alguien. Siento que puedo perderla...tengo miedo y sé que queda mucho de esta experiencia". Después, la pareja de Leila se derrumbaba.

Por otro lado, Cristian comentaba que veía a Mar tranquila: "He visto que se lo está pasando mal y que está dispuesta a conocer a Charlie, me ha dado un poco de miedo pero estamos para eso. Creo que puede ser una buena tentación. Se le ve un chico que la va a respetar". Luis confiesa que se esperaba más de Julia, pero "tengo miedo, yo la amo; es mi vida y no me imagino en un futuro sin ella. Quiero que socialice porque es espectacular. Me arriesgo, lo sé".

Álex asegura que está tranquilo por verla jugar, pero "ahora no entiendo por qué me recriminaba el primer día cuando en las imágenes yo he visto a Ainhoa durmiendo la siesta con un chico, luego disfrutando en al fiesta...creo que se comportó mal conmigo, pero está haciendo lo mismo que yo". Por último y de nuevo, la pareja de Leila se llenaba de lágrimas al recordar las imágenes que había visto y lanzaba un claro mensaje.