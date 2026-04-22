Lara Guerra 22 ABR 2026 - 22:30h.

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La llegada de Yuli ha sido un gran alivio para Leila porque no ha dudado en subir por completo el ánimo de 'Villa Deseo'. Sin embargo, la negativa a los juegos por parte de Julia y Ainhoa ha creado un ambiente un poco tenso para toda la casa.

Los esfuerzos de Leila por remontar los ánimos de la casa cada vez son más reducidos, lo bueno es que su compañera le está recargando las pilas para que eso no suceda; de hecho la Argentina le comenta: "Te admiro por las noches que has pasado", a lo que ella le responde que "gracias a mis chicos también".

Sin embargo, una noche más el resto de chicas no se han encontrado muy proactivas a participar en juegos ni a relacionarse. Llegado el momento de pasarse el hielo por el cuerpo, la propia Julia se queda atónita de ver a su compañera hacerlo: "Ay, madre mía. Madre mía del señor. La venganza de las alarmas".

La reacción de Julia ante los juegos: "Qué pereza, no me apetece hacer nada"

Tras esto, Yuli planteaba un nuevo juego y comentaba a las chicas que podía ser nivel "suavecito" con le fin de que todas participen y se diviertan, pero ni aún así lo conseguía: "Ay, qué pereza, de verdad...No me apetece hacer nada" Hasta los propios chicos trataban de hacerles la fiesta más amena diciéndoles que podían darse besos en la mano simplemente; pero una vez más...no lo conseguían.

La de Argentina comenzaba a saturarse con la situación y confesaba a Leila que "esto es irremontable, no hay manera". Finalmente Julia abandonaba la fiesta y explicaba que, pese a darle pena por su compañera, ella no está en "ese mood". Los chicos desesperados por la situación se unían cada vez más a las dos chicas que más querían participar y en este momento la propia pareja de Atamán soltaba un tajante: "Vaya ambiente de mierda. Las puedo llegar a entender pero no lo comparto, sé a donde vine...para eso me quedo en mi casa". Y con esto, Ainhoa se iba también: "Yo me piro a dormir".