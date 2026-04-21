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Después de la fiesta y la charla en el jacuzzi entre las chicas y los tentadores en 'La isla de las tentaciones 10', David ha ido a la piscina y Leila le ha seguido. Ambos han compartido un momento a solas y un acercamiento que ha hecho estallar la luz de la tentación en 'Villa Montaña'. Los chicos se han quedado sin palabras al escuchar la alarma: "Ayer pasó lo mismo. Me he quedado mudo", decían.

El que peor lo ha pasado ha sido Atamán, que ha sospechado que su novia ha sido la que ha provocado que suene la alarma a esas horas de la noche. Sus compañeros y las solteras han intentado animar al canario: "Por un momento pienso que es mi pareja, pero también pueden ser las novias de mis compañeros", reconocía.

"Le dije para ir a jacuzzi"

De vuelta a 'Villa Deseo', David y Leila se han quedado solos en la piscina, ya que sus compañeros se han ido a la cama. Por eso, a la mañana siguiente las chicas le han preguntado sobre lo que pasó la noche anterior entre ellos. La canaria se ha sincerado con las chicas acerca de cómo se sintió con el tentador en ese momento: "No hicimos nada. Estuve bien, cómoda con él. Le dije para ir al jacuzzi porque tenía fría", reconocía.

Además, Leila ha compartido sus dudas que siente con David: "Pienso que puedo gustarle, pero creo que me va a vender la moto", afirmaba la canaria. Por su parte, Atamán a la mañana siguiente ha compartido que tiene "miedo de perderla" y ha escuchado los consejos de sus compañeros.