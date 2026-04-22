MEJORES MOMENTOS Una apertura de palapa excepcional: lo mejor de 'Supervivientes: Tierra de nadie', en vídeo

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¡Ya puedes disfrutar de todo lo que ha ocurrido en 'Supervivientes: Tierra de nadie', en vídeo!: de la apertura excepcional ante el inaceptable conflicto entre Claudia y Gerard, todo lo que esto ha generado entre sus compañeros y un abandono de la palapa entre lágrimas.

Además, la sanción después de un robo de tres supervivientes a los que pilló el equipo del programa, con uno de ellos siendo reincidente durante la noche en la recompensa. Una salvación con tensión y posicionamientos y mucho más: solo tienes que darle al 'play' a los vídeos para enterarte de todo lo que ha pasado.