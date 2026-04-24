Yuli destapa la petición que Lucas le hizo y que incumplió en su primer día en la villa

Ana Carrillo 24 ABR 2026 - 13:15h.

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En el primer 'Debate de las Tentaciones' de esta edición, que ya está disponible al completo en Mediaset Infinity, las chicas de 'La isla de las tentaciones 10' han sido las protagonistas. Ha habido imágenes inéditas para todas y todas ellas han dado explicaciones acerca de su comportamiento y de sus reacciones en los primeros días en Villa Deseo. Yuli ha recordado cómo fue su entrada, confesándole a Sandra Barneda que, a excepción de Leila, le sorprendió mucho la actitud de sus compañeras.

La argentina ha defendido que tanto Lucas como ella llegaron muy convencidos de lo que tenían que hacer en el programa, que era tentarse para descubrir si su relación era sólida y podían seguir adelante con ella después de seis meses de lo más intensos, ya que el día que se conocieron se tatuaron la inicial el uno del otro y él le regaló un anillo de compromiso para pedirle matrimonio.

La de matrimonio no fue la única petición que Lucas le hizo a Yuli, que ha confesado en 'El Debate de las Tentaciones' que estuvo un mes pidiéndole que no se pasase el hielo con la boca con ningún chico, algo que él incumplió en sus primeras horas en Villa Montaña: "Esa fue una actitud que me descuadró un poco, no tengo ni idea de por qué lo hizo".

La entrevista al completo de Yuli en 'El Debate de las Tentaciones'

Yuli ha reaccionado en el primer 'Debate de las Tentaciones' a imágenes inéditas de Lucas, ha defendido su actitud en sus primeras horas en Villa Deseo y ha recibido los consejos de Arantxa Coca. En el vídeo de arriba tienes su intervención íntegra en el programa presentado por Sandra Barneda, ¡dale al play!