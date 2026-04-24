Nerea rompe a llorar al recordar las frases que José le dijo en su hoguera final

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Después de su paso por 'La isla de las tentaciones 10', Nerea acude al plató de 'El debate de las tentaciones', disponible en Mediaset Infinity, para hacer balance de su experiencia y reflexionar sobre todo lo vivido.

Nerea reconoce la desconfianza que tenía en su relación: “Fui allí pensando que confiaba mucho en él, pero llegué y me di cuenta de que no tenía nada de confianza, ni en él ni en mí. Fatal”.

Por su parte, Marta Peñate opina sobre José: “Yo pienso que él al final habría caído con Claudia, así que entiendo tu miedo. Y, por otro lado, sí creo que te culpabilizó mucho con el tema de los tentadores, cuando él hizo exactamente lo mismo. La culpa es de los dos, no solo tuya”.

Nerea: "Me da mucha vergüenza que mi novio haya dicho eso delante de tanta gente"

También intervino Lucía Sánchez, quien quiso frenar la dureza con la que Nerea se juzga: “Te has machacado mucho a ti misma y aquí tenéis responsabilidad los dos. Además, en la ceremonia de los collares me pareció horrible lo que te dijo y cómo te comparó con los demás. Una buena pareja no hace eso”.

Al recordar ese momento, Nerea no puede contener las lágrimas: “Me acuerdo y me da mucha rabia. También me da mucha vergüenza que mi novio haya dicho eso delante de tanta gente. Sinceramente, cuando pasó yo estaba en shock, de esa noche no me acordaba bien. Tenía mucho miedo durante estos meses de verme en ese momento. Pero no recordaba esas frases y, cuando las vi en la tele, se me cayó el mundo encima. Me duelen”.

Además, señala cuáles fueron las palabras que más le marcaron, aunque también pone en valor lo aprendido tras su paso por 'La isla de las tentaciones 10'.

La entrevista completa de Nerea