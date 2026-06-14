Equipo Outdoor 14 JUN 2026 - 11:27h.

Alejandra Rubio firma libros en Málaga luciendo tripita de embarazada

Alejandra Rubio habla de su nuevo proyecto profesional tras el éxito de su novela

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Alejandra Rubio continúa con su gira literaria sobre las principales ciudades españolas para firmar ejemplares de su novela, 'Si decide arriesgarme'. La hija de Terelu Campos ha estado este fin de semana en Málaga, lugar muy especial para su familia por los lazos y las raíces que les unen, y allí ha mostrado sonriente y orgullosa su tripita de embarazada. Carlo Costanzia le ha acompañado en este nuevo paso profesional que ha dado su pareja.

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El debut literario de Alejandra Rubio está siendo todo un éxito ya que, al parecer, está cumpliendo con las expectativas de la editorial y ahora la escritora recibe a sus lectores de Málaga, ciudad muy especial para ella, pues ha veraneado mucho allí y ha pasado muchas Semanas Santas en la ciudad andaluza junto a su familia: "Me encanta Málaga. Tenía que ser una de las primeras ciudades en las que presentara el libro. Es todo para mí".

"Hubo una época en la que solo quería vivir aquí, si no vivía en Málaga era una infeliz", continúa declarando Alejandra Rubio. "La mayor parte de mi familia vive en esta ciudad. La única pulsera que llevo es la de los Gitanos. He salido en la Paloma y casi salgo ardiendo con una vela. El Cautivo para mí es todo, aunque tengo algo muy especial con los Gitanos que no puedo explicar", ha comentado Alejandra en '101TV'. Además, ha comentado que, a pesar de que su vida actualmente está en Madrid, no descarta vivir en Málaga en un futuro, "cuando sea mayor".

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Alejandra Rubio luce tripita de embarazada en Málaga

A esta firma de libros en Málaga, Alejandra Rubio ha acudido junto a Carlo Costanzia y luciendo orgullosa su tripita de embarazada. Se encuentra en su sexto mes de gestación y ya se percibe a través de su vientre. Además, ha llevado puesto un look que le permitía llevar la barriga libre de ropa para estar más cómoda. Aunque la pareja no ha confirmado la fecha en la que sale de cuentas, sí que han confirmado que el sexo del bebé que esperan es una niña.

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El nuevo proyecto profesional de Alejandra Rubio

Tras el éxito de su novela, Alejandra Rubio decide dar un paso más y continuar con su carrera literaria. Así lo ha dejado caer ella misma al publicar una fotografía en sus redes sociales en las que aparecen los datos de un texto que estaría escribiendo. De esta manera, la hija de Terelu Campos estaría ya inmersa en su nueva novela.