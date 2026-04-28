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Un nuevo programa de 'La isla de las tentaciones 10' nos dejará momentos de todo tipo cargados de tensión y con acercamientos totalmente inesperados por parte de los participantes del reality de Telecinco. ¡No te lo pierdas! Este miércoles, a las 21:45 horas, en Telecinco.

En primer lugar, Leila y David siguen avanzando a pasos agigantados en 'Villa Deseo'. Caricias, miradas, frases cargadas de mensajes... "¿Por qué me miras así?". Ambos tendrán su mayor acercamiento desde que se vieron por primera vez en 'La isla de las tentaciones 10'.

Un acercamiento que hará estallar la 'luz de la tentación' en 'Villa Montaña' y que dará mucho de qué hablar en ambas villas, causando todo tipo de reacciones.

Además, las tentadoras van a poder ver imágenes de 'Villa Deseo' y se lo comentarán todo a los chicos, algo que provocorá en estos momentos únicos y que van a marcar y mucho esta increíble aventura que estamos viviendo en 'La isla de las tentaciones 10', como el estallido sin precedentes a la otra villa de Atamán.

¿Te lo vas a perder? ¡Este miércoles, a las 21:45 horas, en Telecinco!