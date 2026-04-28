La temperatura sube entre Leila y David hasta el punto en el que la pareja de Atamán hace una confesión al equipo

No te pierdas nada de la décima edición de 'La isla de las tentaciones', en Mediaset Infinity

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La última en llegar a 'Villa Deseo', Yuli, elige al 'azar' a dos solteros para "sacarse la camisa" para que las chicas elegidas por otro de ellos le pasen un hielo por el cuerpo subiendo la temperatura de la noche.

Una de las parejas seleccionadas son Leila y David, a quien le pida que mantenga los ojos cerrados por un motivo: "No sabes dónde puede acabar".

Tras hacer un recorrido por el cuerpo, la pareja de Atamán decide pasárselo a su tentación con la boca, lo que hace estallar la alarma en 'Villa Montaña' despertando la preocupación de su pareja.

"Al final nos tenemos que tomar las alarmas ya con humor porque si no, nos metemos en un bucle y no salimos. Estamos todos llevándolo un poco más o menos", confesaba al equipo.

Sin embargo, el más afectado parece su compañero Álex, quien asegura al programa con lágrimas en los ojos que "no está en el mismo punto" que el resto.

Lo mismo le sucede a su pareja Ainhoa, quien está impactada con el comportamiento de Yuli y Leila porque ella no puede estar tan feliz como lo están ellas. Mientras, sus compañeras continúan poniéndose al límite en lo que ellas llaman 'La isla de Yuli y Leila'.

Leila y Yuli se ponen al límite con sus tentaciones

La pareja de Atamán y de Lucas siguen la noche poniéndose a prueba cuando uno de los solteros les pone un poco de chocolate en el cuello para que David y Óscar se lo quiten sensualmente con la boca ante la estupefacción de Mar y Ainhoa: "Cada noche se vienen más arriba con los juegos".

De hecho, Leila más tarde tiene un "perreito intenso" con su soltero: "Cuando no estoy con David, tengo ganas de estar con él porque sale solo. Pienso que es algo mutuo".

"Tengo miedo porque cada vez siento algo de que tengo ganas pero es verdad que me estoy aguantando y estoy intentando poner mis límites pero no te voy a mentir que siento que puede pasar y tengo miedo", confiesa al programa.

Tensión entre Christian y Lucas 'Villa Montaña'

En la otra villa también juegan pero el rollo se corta cuando, mientras le pasan un hielo a Christian por el cuerpo, Lucas les lanza una camisa al ver que se estaba acercando a su torso.

Un gesto que no sienta bien a la pareja de Mar: "No pasa nada pero tienes que respetar un poco más. Aquí se malinterpreta todo. Tengo miedo de que Mar lo pase mal".

Pero, al llegar su turno, Yuli asegura ir a "por el desempate" cuando suena la alarma en 'Villa Deseo'.