telecinco.es 28 ABR 2026 - 19:11h.

Los colaboradores de Telecinco analizan los momentos más emotivos, los drásticos cambios físicos y la verdadera estrategia que esconde Marisa Jara

"Que me roben en mi casa, no": Alberto Ávila y los exconcursantes hablan del drama de la convivencia

Compartir







'Supervivientes' ha entrado en su fase más decisiva, los sentimientos están a flor de piel y la convivencia pende de un hilo. Leticia Requejo, Alejandra Prat y Belén Ro se han sentado a analizar sin filtros el intenso 'Puente de las emociones' de Ivonne y el comentadísimo reencuentro de Soto con su hijo. ¿Fue todo tan idílico como pareció en pantalla o faltó verdadera pasión en la playa? Algunas de las colaboradoras se quedaron con ganas de más lágrimas y otras comentan que las visitas de los familiares pueden ser un arma de doble filo.

El misterio de Ivonne y un gran descubrimiento familiar

PUEDE INTERESARTE Miguel estalla por el hambre de Marisa Jara en Honduras y señala al gran traidor de 'Supervivientes'

El 'Puente de las emociones' de Ivonne no ha dejado indiferente a nadie, como expresa Belén Ro, hemos descubierto facetas totalmente desconocidas de su vida. Leticia aplaude lo que considera "una segunda oportunidad", sin embargo, Alejandra Prat rompe todo opinando que la superviviente se mostró "sorprendentemente contenida para no hacer drama de su propia vida".

Por otro lado, la visita del hijo de Soto ha arrasado, siendo catalogado como un absoluto "descubrimiento" que ha beneficiado sin duda al concursante, pero, ¿por qué algunas creen que a este esperado cara a cara le faltó emoción real? En el vídeo te desvelamos qué factor clave habría cambiado por completo el tono de este encuentro.

El huracán Marisa Jara: ¿Estrategia o pura provocación?

Pero si hay algo que ha revolucionado la isla es el regreso de Marisa Jara, nuestras colaboradores lo tiene clarísimo: Marisa ha aterrizado con los deberes hechos y su única misión ahora es "mover el avispero" y sacar a sus compañeros de sus casillas. Su actitud, sumada a todas las excusas sobre que ella sufre más hambre que el resto, ha dejado frases que Leticia Requejo ya etiqueta irónicamente como "un hito surrealista de la edición".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los estragos del hambre: transformaciones al límite

Más allá de los juegos y las tensiones, el paso de las semanas sigue pesando física y mentalmente y tras más de dos meses de aventura, las colaboradores debaten si la falta de alimento sigue sacando "lo peor de ellos" o si el cuerpo termina por aceptarlo. No cabe duda que los cambios físicos de los concursantes están dejando a todos boquiabiertos, aunque resaltan a una chica en concreto que les hace saltar todas las alarmas al fijarse en su cambio radical: "Se está quedando chupada". ¿Quieres escuchar sus análisis completos sobre estas transformaciones y cómo ven el futuro de la convivencia?

¡Dale play a los vídeos para no perderte nada!