La verdadera razón por la que Alba Paul no ha podido afrontar el decisivo juego de localización en "uno de los días más calurosos": "Prefiero que lo haga otro"
Los concursantes han afrontado el último juego de localización con unas condiciones climáticas inusuales: así ha ocurrido todo
Los concursantes de 'Supervivientes 2026' se han enfrentado a un "decisivo" e importante juego de localización tras la mudanza que han protagonizado para saber, finalmente, en qué playas convivirán en los próximos días tras 42 días de aventura. 'El viaje de los argonautas' ha puesto a prueba a los supervivientes con un circuito en donde han tenido que ir superando obstáculos y cogiendo ciertas plataformas, liberándolas de unos sitios y colocándolas en otros. Finalmente, han tenido que completar una complicada combinación de cubos. El equipo que antes completara el circuito eligiría en qué playa estaría en los próximos días.
Pero sin duda, el juego ha quedado marcado por otras cosas ajenas a lo que viene a ser el juego en sí. En primer lugar, Jaime Astrain no ha podido realizar la prueba, debido a su rodilla.
Y posteriormente, ha sido Alba Paul la que tampoco ha podido realizar dicha prueba debido a que se encontraba mareada: "Nos estaba comentando Alba que no se encuentra bien", ha informado María Lamela, dando paso a las palabras de la concursante, quien ha asegurado que debido al calor ha sufrido un "mareito". "Prefiero que lo haga otro, ahora mismo no me veo bien para jugar", ha indicado la novia de Dulceida.