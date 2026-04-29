Patricia Fernández 29 ABR 2026 - 23:38h.

Adelántate al próximo programa de 'La isla de las tentaciones 10' con este avance: ¡solo tienes que darle al 'play' al vídeo!

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La cosa está que arde en 'La isla de las tentaciones 10', después de que uno de ellos ya haya caído en la tentación y la irrupción de Atamán en 'Villa deseo' ante las dudas de todo lo que está pasando con Leila, además de nuevos acercamientos y que las solteras pudieran ver imágenes de las chicas que llenan de miedos a los chicos, llegan unas segundas hogueras que lo van a revolucionar todo en República Dominicana: ¡y puedes ver un avance dando al 'play' al vídeo de todo lo que te espera en el siguiente programa!

Nuevas fiestas provocaran que los chicos y las chicas sigan avanzando con sus tentaciones. Pero esto no será todo, Álex, al límite hará las maletas asegurando "que no puede más" con esta experiencia mientras todos le piden que se piense lo que está haciendo.

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Además, unas segundas hogueras para los chicos y las chicas harán que Atamán se muestre más roto que nunca, pero no será el único, Christian se mostrará completamente hundido. Provocando esto que ambos salgan de la hoguera.

Lo que también hará Yuli, la que huirá desconsolada al ver las imágenes de Lucas: "¿Qué? Dijo que no está enamorado de mí, se va a la mierda, ¿por qué no me lo dijo antes?

Todo esto y mucho más en el siguiente programa de 'La isla de las tentaciones 10': adelántate a lo que te espera con este avance: ¡solo tienes que darle al 'play' al vídeo!