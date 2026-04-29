Pedro Jiménez 29 ABR 2026 - 23:34h.

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Durante la última entrega de 'La isla de las tentaciones 10', Sandra Barneda ha irrumpido en 'Villa Montaña' para hablar con todos los allí presentes y comunicarles que algo muy importante estaba a punto de ocurrir. Y es que las tentadoras han tenido la oportunidad de ver imágenes de las chicas en 'Villa Deseo'.

Hay que matizar que tan solo las han podido ver las solteras, sin los chicos presentes: "Solo la sombra de la tentación tiene el poder de ver lo que ocurre en 'Villa Deseo'". Los chicos se han ido y las solteras, ya sin estos, han visto las imágenes más comprometidas haciendo uso así de este gran privilegio.

La reacción de estas no se ha hecho esperar, al escuchar confesiones como "serás el padrastro de la gata", bailes muy pero que muy calientes y juegos que han desatado en frases de todo tipo. Mientras tanto, los chicos, en la habitación, han intentado escucharlas presos por la incertidumbre y por a quién se referirían con esas reacciones. "Y ellos cohibidos chaval", ha dicho una de las tentadoras al ver algo que ha ocurrido en 'Villa Deseo'.

También han visto cómo David le ha pasado un hielo a Leila y la reacción de las tentadoras ha sido de sorpresa total. "¡Qué fuerte! 'Villa guarreo' le voy a llamar", ha dicho otra de las tentadoras al ver las imágenes. Además, les ha sorprendido ver tan bien a Julia cuando se supone que "estaba fatal". La última imagen que han visto ha sido a David más cerca que nunca de Leila. Sandra Barneda les ha preguntado a las tentadoras qué les han parecido las imágenes y estas han señalado que es "muy fuerte todo": "Nos privamos de todo... a partir de ahora ya verás".

Esto le han dicho las solteras a los chicos

Finalmente, las solteras se han reunido con los chicos. ¿Les habrán contado todo o se habrán callado algunas cosas para no condicionar la aventura de alguno de ellos? ¡Dale play al vídeo y descúbrelo!