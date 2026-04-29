Pelayo Díaz vuelve a la carga contra Gloria Camila tras su rifirrafe sobre la tauromaquia: "Me baja el caché"

Compartir







La polémica está servida después de que Gloria Camila frenase en directo a Pelayo Díaz tras sus afirmaciones sobre los toreros. El diseñador aseguró que eran "asesinos", algo que la socialité "no le iba a permitir". Todo ocurrió en directo en 'El tiempo justo', y ahora el exconcursante de 'Supervivientes 2025' ha reavivado el conflicto con unas duras declaraciones sobre la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado.

"A mí me viene fatal ver en las portadas digitales mi foto y la suya, me baja el cahché, que yo trabajo en moda y en lujo", dice el diseñador como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Pelayo Díaz asegura que quiere zanjar la cuestión y se abre a conversar con la socialité. "Gloria Camila, hablamos lo que tú quieras", le traslada en el programa de Telecinco.

Pelayo, sobre Gloria Camila: "No sabe distinguir entre cuero y piel"

También, el televisivo ha salido a criticar a la colaboradora por otras cuestiones ajenas a la tauromaquia. "Una persona que dice que es dinesñadora de moda y no sabe distinguir entre cuero y piel... me da mucho qué pensar", lanza.

Incidiendo en los toros, Pelayo Díaz dice abiertamente que no está de acuerdo con la tradición. "No soy taurino, no me gusta ver a los animales sufriendo", aclara.

Los colaboradores de 'El tiempo justo' se han mojado sobre el debate y varios de ellos, como Luis Pliego o Leticia Requejo, han querido salir en defensa de Pelayo Díaz. Otros, como Antonio Rossi o José Antonio Canales Rivera han criticado sus palabras.