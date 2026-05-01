Avance: la reacción de Ainhoa al saber que Álex hace las maletas y pone fin a la aventura de manera unilateral

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Álex, al límite, hace las maletas asegurando que “no puede más” con esta experiencia, mientras todos a su alrededor le piden que se replantee lo que está haciendo. En el segundo 'Debate de las tentaciones', disponible en Mediaset Infinity, descubrimos cómo ha reaccionado Ainhoa a la decisión de su pareja.

En la segunda hoguera de las chicas, Sandra Barneda les comunica que la hoguera ha terminado para todas menos para Ainhoa. El anuncio deja a sus compañeras desconcertadas y Ainhoa teme lo peor, mientras todas intentan tranquilizarla.

Al ver las imágenes de Álex pasándolo mal en Villa Montaña, a Ainhoa le duele verlo en ese estado: “Yo nunca dejo que esté así”. Cuando ve que Álex toma la decisión de marcharse porque no puede más, Ainhoa suplica: “Traédmelo o haced algo”.

El verdadero motivo por el que Álex y Ainhoa han participado en 'La isla de las tentaciones 10'

Durante su participación en el debate, Álex explica el motivo que les llevó a participar en 'La isla de las tentaciones 10': “Fuimos porque yo le avisé de que no estábamos bien y de que, si nuestra relación seguía así y ella no podía confiar, no iba a acabar bien”. Además, reconoció que habían caído en una monotonía que podía acabar estropeando su relación.

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Por último, Álex pudo ver imágenes inéditas de Ainhoa en Villa Deseo, en las que, más allá de juegos o tentaciones, comprobó cómo ella hablaba de él y de su relación.