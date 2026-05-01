Avance: la reacción de Ainhoa al saber que Álex hace las maletas y pone fin a la aventura de manera unilateral
Así reaccionó Ainhoa al ver que Álex ha abandonado la experiencia
Luis aclara en 'El Debate de las Tentaciones' a qué acuerdo llegó con Julia antes de ir a 'La isla de las tentaciones 10'
Disfruta del segundo 'Debate de las tentaciones' en Mediaset Infinity
Álex, al límite, hace las maletas asegurando que “no puede más” con esta experiencia, mientras todos a su alrededor le piden que se replantee lo que está haciendo. En el segundo 'Debate de las tentaciones', disponible en Mediaset Infinity, descubrimos cómo ha reaccionado Ainhoa a la decisión de su pareja.
En la segunda hoguera de las chicas, Sandra Barneda les comunica que la hoguera ha terminado para todas menos para Ainhoa. El anuncio deja a sus compañeras desconcertadas y Ainhoa teme lo peor, mientras todas intentan tranquilizarla.
Al ver las imágenes de Álex pasándolo mal en Villa Montaña, a Ainhoa le duele verlo en ese estado: “Yo nunca dejo que esté así”. Cuando ve que Álex toma la decisión de marcharse porque no puede más, Ainhoa suplica: “Traédmelo o haced algo”.
El verdadero motivo por el que Álex y Ainhoa han participado en 'La isla de las tentaciones 10'
Durante su participación en el debate, Álex explica el motivo que les llevó a participar en 'La isla de las tentaciones 10': “Fuimos porque yo le avisé de que no estábamos bien y de que, si nuestra relación seguía así y ella no podía confiar, no iba a acabar bien”. Además, reconoció que habían caído en una monotonía que podía acabar estropeando su relación.
Por último, Álex pudo ver imágenes inéditas de Ainhoa en Villa Deseo, en las que, más allá de juegos o tentaciones, comprobó cómo ella hablaba de él y de su relación.