Ana Carrillo 01 MAY 2026 - 13:15h.

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Los chicos de 'La isla de las tentaciones 10' han sido los protagonistas del segundo 'Debate de las Tentaciones', disponible de forma gratuita en Mediaset Infinity. Pero quien ha tenido un entrevista a solas para explicar todo su paso por el programa, que ya ha llegado a su fin, ha sido José, que ha confesado que se disculpó con Nerea, con su suegra y con el entorno de la madrileña por haber dicho en su hoguera final que le había "arruinado la vida", además de revelar el motivo por el que dijo esa frase, como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo.

El valenciano ha querido dejar claro que se arrepiente de esa frase y ha hecho autocrítica ante los comentarios de colaboradoras como Marta Peñate y Terelu Campos, que le han confesado en qué creen que falló durante su breve paso por 'La isla de las tentaciones 10', programa en el que ha mantenido que no se puede llevar una estrategia.

Además, ha compartido con los colaboradores de 'El Debate de las Tentaciones' y la audiencia por qué cree que parecía que le gustaba mucho Claudia, la que fue su tentadora favorita en sus días en Villa Montaña. Y ha reaccionado a los comentarios que hicieron sus compañeros sobre él cuando tuvo que abandonar la villa por elección de los solteros y las solteras.

La entrevista íntegra de José en 'El Debate de las Tentaciones'

José ha abordado en su paso por el segundo 'Debate de las Tentaciones' su hoguera final, su conexión con Claudia en Villa Montaña, la relación con sus compañeros dentro y fuera del programa y ha hecho frente a las críticas de los colaboradores. En el vídeo de arriba tienes su entrevista íntegra en el programa, que puedes ver al completo en Mediaset Infinity.