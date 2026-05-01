El enfado de Atamán al ver las imágenes inéditas de Leila hablando de él en Villa Deseo

Compartir







Los últimos momentos de Atamán en 'La isla de las tentaciones 10' están siendo especialmente complicados, hasta el punto de provocar su huida cuando las solteras le contaron lo que habían visto en las imágenes. Sin embargo, Atamán no lo había visto todo y ha podido enfrentarse a más imágenes en el 'Debate de las tentaciones', disponible en Mediaset Infinity.

Durante el debate, Atamán vio cómo Leila hablaba de él tras la primera hoguera de las chicas, en la que ella pudo ver imágenes suyas por primera vez. En esas declaraciones, Leila explicaba que no quería dudar, pero que lo que había visto le estaba haciendo desconfiar, admitía que le daba vergüenza y que no quería estar con una persona así. Además, también pudo comprobar cómo Leila seguía conectando y fluyendo con David.

Estas palabras provocaron el enfado de Atamán, que se defiende con dureza: “Permite que todos me pongan apodos y de todo. La que ha sido más mala ha sido ella, porque yo tengo claro dónde estoy. Cuando llegamos el primer día pusimos los límites y sabíamos que íbamos a 'La isla de las tentaciones' y que íbamos a jugar. Las únicas imágenes que ella ha visto mías son juegos. Ni me he metido en un jacuzzi con mi tentación ni he dicho que quiera dormir con ella. Quien ha pasado los límites ha sido ella”.

Atamán explica el motivo por el que se coló en Villa Deseo

Kiko Jiménez le cuestiona el motivo por el que se coló en Villa Deseo: “Sabes que, cuando apareces, la vas a cohibir; la has descolocado”. Ante esta crítica, Atamán aclara por qué decidió entrar en la villa de las chicas: “Cuando entré en la villa no sabía que ella había caído en la tentación, así que entré para intentar salvar mi relación”.

Pero las imágenes de Leila hablando sobre él no fueron las únicas a las que tuvo que enfrentarse. Atamán también vio las escenas de Leila con David en el jacuzzi, cuando se besan, y cómo al día siguiente ella les explica al resto de las chicas lo que había ocurrido.