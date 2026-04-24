Ana Carrillo 24 ABR 2026 - 13:05h.

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Las chicas de 'La isla de las tentaciones 10' son las invitadas del primer 'Debate de las Tentaciones', que ya está disponible al completo de forma gratuita en Mediaset Infinity. Todas han podido ver imágenes inéditas de los primeros días de los chicos en Villa Montaña y Leila ha descubierto gracias a ellas qué confesiones le hizo Atamán a las solteras acerca de su relación.

"Me duele", han sido las primeras palabras de la canaria tras ver las imágenes, en las que también ha podido apreciar cómo fue el acercamiento de Atamán con Claudia, la soltera a la que le confesó su atracción tras la marcha de José. "Me molesta verlos, pero vinimos a eso, son juegos", ha comentado Leila acerca de esa parte del vídeo, aunque Kiko Jiménez, que estaba sentado muy cerca, ha apostillado que mientras se emitían las imágenes, ella hacía comentarios muy distintos.

La de Gran Canaria ha confesado que es cierto que durante el vídeo había dicho "le vale cualquiera" y se ha justificado diciendo que, en un primer momento, Atamán había confesado su atracción por Jokebed para después incluir también a Claudia entre sus tentaciones, mientras que ella solo se está tentando con David Vaquero desde el inicio: "A él le da igual pelirroja que morena, a una le dice que le gusta, a otra le dice que es su tentación...".

Leila ha mantenido en todo momento que ella actuó bien en sus primeros días en Villa Deseo al ponerse a prueba pero sin cometer ninguna deslealtad y se ha emocionado cuando Arantxa Coca la ha felicitado por ser consecuente con su objetivo al ir a 'La isla de las tentaciones 10'.

"No has ido a defender una relación de once años, has ido a buscar una respuesta y es cuáles son tus sentimientos a Atamán, has sido clarísima y estás dispuesta a asumir riesgos [...] Esta honestidad, que no es fácil, y este acto de valentía de una mujer, que no es fácil porque somos criticadas, solo por eso yo te voy a felicitar", han sido las palabras que la experta en terapia de pareja le ha dedicado a la canaria.

La entrevista de Leila en 'El Debate de las Tentaciones', al completo

En este vídeo puedes ver cómo todas las explicaciones que Leila ha dado en 'El Debate de las Tentaciones' y sus reacciones al completo a las imágenes inéditas que ha visto de los primeros días de Atamán en Villa Montaña, ¡dale al play!