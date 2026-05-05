Patricia Fernández 05 MAY 2026 - 00:03h.

El participante de 'La isla de las tentaciones 10' vive un doloroso momento en la hoguera al enterarse de que Leila ha caído en la tentación

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Atamán está viviendo momentos de lo más complicados en 'La isla de las tentaciones 10', antes de enterarse de que Leila había caído en la tentación, pero al saber por las solteras cómo ambos se estaban acercando cada vez más, este irrumpía en 'Villa deseo' y protagonizaba un complicado momento con su pareja. Tras esto, en la segunda hoguera ha descubierto que ellos ya se han besado y esto le hacía que se rompiese por completo huyendo desconsolado de la segunda hoguera.

Atamán al llegar a la segunda hoguera confesaba a Sandra Barneda que tenía "miedo y lo estaba pasando bastante mal", necesitando que Leila le diera motivos para poder continuar con esto: "Siento que no me quiero nada y si no me quiero yo mismo que ella no me puede querer. Tengo miedo de perderla y no entra en mis opciones que ella me pueda perder a mí".

Y tras sincerarse sobre lo que siente, llegaba el momento de ver imágenes, en las que podía escuchar a una Leila con dudas sobre su relación y que estaba más cerca que nunca de David: "Si cree que se va a acabar su relación, yo no vine a esto, la veo muy avanzada. Es cierto que yo no soy muy cariñoso, pero siempre estoy ahí. Pero yo no estoy 11 años con una persona con la que me faltan cosas, si ya duda desde el principio, ¿qué hago aquí? Si pasa el límite a mí me va a perder toda la vida".

Lo que no sabía Atamán es que en las siguientes imágenes iba a ver lo que tanto miedo le daba, un momento íntimo entre David y Leila en el jacuzzi en el que ambos acababan besándose. Lo que hacía que este se rompiera por completo y se marchase de la hoguera desconsolado: "No, no, no. Me la hizo".

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Atamán se lanzaba al suelo en medio de la pasarela de antorchas, mostrando el gran dolor que sentía ante lo que acababa de ver: "Me quiero largar de aquí, por favor. Necesito irme a mi casa. No ha servido de nada. 11 años a la mierda". El que decidía quitarse el anillo que comparte con Leila: "Esto no vale nada".

Momento en el que Sandra Barneda salía a buscarle para mostrarle su apoyo en este difícil momento: "Sé que es muy duro lo que estás viviendo, muy difícil. Necesito que te calmes, solo quiero decirte que estás aquí para obtener respuestas. Necesito que pienses en ti, a lo mejor tienes que aprender a quererte".

Mientras tanto, los chicos se mostraban en 'shock' al ver las imágenes y la reacción de Atamán, empatizaban con su compañero y aseguraban que "siempre iban a estar ahí para él". Los que iban a ver las imágenes que quedaban de Leila para Atamán, en el que ella continuaba besándose y en actitud cariñosa con David: "¿Puedes parar ya? Me parece increíble y me da asco. Encima se ríe, no está arrepentida".

En medio de todo esto, Atamán volvía roto en llanto a la hoguera, donde obtenía el cariño de sus compañeros: "Tienes que tener la cabeza arriba, te vas a querer. Tocado, pero no hundido". Asegurando el canario "que quería irse" porque ya tenía las respuestas que estaba buscando: "Mi relación ya está muerta, no puedo más. Lo que más coraje me da es que es un calentón y acaba de perder una relación de 11 años por esto". El que no podía evitar llorar de nuevo al acordarse de su abuela: "Me dijo que no viniera aquí porque sabe lo mal que lo he pasado, me lo advirtió, no le hice caso y al final mira lo que pasó".

Los chicos le retrasmitían las imágenes que habían visto, pero todavía había más y él iba a poder verlas. En ellas se mostraba el momento en el que Leila y David dormían juntos, lo que provocaba en él un nuevo estallido, poniéndose ante Sandra Barneda pidiendo "por favor" poder marcharse de 'La isla de las tentaciones 10': "No la quiero ni ver, cojo mis maletas y me voy". Y la presentadora le dejaba que se fuera de la hoguera para poder calmarse y pensar en su futuro en República Dominicana: "No tomes decisiones precipitadas, necesito que te calmes y hables con tus compañeros".

Las sinceras palabras de Sandra Barneda a los chicos tras ver hundido a Atamán

El que salía decepcionado y hundido de esta hoguera, momento en el que Sandra Barneda se mostraba emocionada mientras dedicaba unas palabras a los chicos: "Es difícil ver cuando a alguien le acaban de romper el corazón, pero ya os lo dije, esta aventura es muy complicada. Sé que os habéis quedado mal, pero tenéis que apoyarle. A mí se rompe el alma, a mí también me han roto el corazón y cualquiera que lo ha vivido sabe lo que está sintiendo Atamán pero, ¿va a ser fuerte él para, si no quiere estar con Leila, no estar con ella? ¿Quién no ha perdonado por amor? Cosas que luego dices: ¿por qué lo he perdonado? Por eso os digo que es importante que sigáis viviendo esta experiencia a pesar de lo que ocurra. Lo fácil es decirle que se vaya ya, pero no sé si es lo mejor".

Las parejas que romperán próximamente en 'La isla de las tentaciones 10', según los colaboradores