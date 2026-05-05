Ana Carrillo 05 MAY 2026 - 14:10h.

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En su primer momento a solas en el jacuzzi, Yuli le confesaba a Óscar, su tentador favorito, que ya se había aprendido la fecha de cumpleaños y que sabía que a su novio eso le iba a molestar porque no se sabe su fecha de cumpleaños porque "tiene dislexia con las fechas de cumpleaños". Lucas ha podido escuchar esa conversación en su segunda hoguera en 'La isla de las tentaciones 10' y ha explicado que es él quien le va diciendo a su novia fechas distintas de cumpleaños.

"Lo de las fechas de cumpleaños no es que sea disléxica, es que yo a Yuli, jugando con ella, siempre la lío con la fecha: a veces le digo el 19 de mayo, otras le digo que cumplo el 19 de julio y en realidad cumplo el 18 de junio", explicaba Lucas en la hoguera ante la estupefacción de Luis, que con sus expresiones faciales mostraba su sorpresa por lo que estaba escuchando.

"¿Es un juego entre vosotros?", le preguntaba Sandra Barneda, ante lo que Lucas afirmaba que así es: "Luego si hay que cubrir un documento y piden la fecha de cumpleaños le digo: 'Amor, cúbremelo tú, por favor'. Y ella: 'Gordi, recuérdame tu fecha de cumpleaños'. Y yo: '¿Y cómo no la sabes?'". Una confesión que ha dejado alucinados a muchos espectadores del programa, que así lo han expresado en las redes sociales: "Representada con las caras de Luis", "No es gracioso", "Las caras de Luis y Atamán mientras lo decía... ".