Pedro Jiménez 05 MAY 2026 - 00:43h.

Yuli, completamente destrozada las ver a Lucas dejándose llevar en 'Villa Montaña': así ha reaccionado

El enfado de Atamán al ver las imágenes inéditas de Leila hablando de él en Villa Deseo: "Quien ha pasado los límites ha sido ella"

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Yuli ha tenido una segunda hoguera con las chicas muy pero que muy complicada. Y es que la participante ha visto unas imágenes de Lucas que no se esperaba para nada. Su pareja se está dejando llevar con una tentadora, concretamente con Lucía, y es algo que no le ha gustado nada. Además, Lucas -como hemos visto en las imágenes- no ha dudado en decirle a su soltera favorita que le gusta, algo que tampoco le ha hecho nada de gracias a Yuli. "A mí no me gusta nadie", ha dicho Yuli, alterándose cada vez más tras ver las primeras imágenes de su pareja.

Pero las imágenes no se han acabado ahí. Yuli ha visto más imágenes de Lucas, esta vez con este pasándoselo muy bien en una de las fiestas de los chicos en 'Villa Montaña': "A este le gusta dar más que recibir". Al terminar las imágenes, Yuli ha estallado por completo, y más después de las conversaciones que ha tenido Lucas en su villa en donde "se replantea todo": "Dos días y ya está así".

La confesión de Lucas que ha hecho estallar a Yuli

Las imágenes no han terminado, esta vez con un Lucas confesándole a una tentadora que "no está enamorada" de Yuli. La participante de 'LIDLT 10' ha salido corriendo, desesperada, después de escuchar las palabras de Lucas en su villa. "¿Lleva tres días y ya está diciendo eso?", ha dicho Mar, sin creerse lo que acababa de escuchar. Una Mar que ha ido a por Yuli y la ha traído de nuevo a la hoguera.

"No entiendo. Yo también dejé todo por él", ha dicho una Yuli completamente destrozada y entre lágrimas. "Me duele más eso que haga cualquier guarrada. Que deje de sentir... eso es lo feo. ¡Estamos hasta tatuados! No entiendo, ¡fue todo una mentira!", ha concluido Yuli. Una Yuli que jamás se esperaría ver así a Lucas.