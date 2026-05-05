Supervivientes 05 MAY 2026 - 14:08h.

Esta noche, la palapa de 'Supervivientes' se abre de manera extraordinaria

Disfruta del último programa de 'Supervivientes' en Mediaset Infinity

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¡Última hora en 'Supervivientes 2026'! El programa se ha percatado de un doble robo en Honduras que tendrá graves consecuencias para los concursantes.

La magnitud de los hechos provoca que esta noche la Palapa se abra de manera extraordinaria. En uno de los robos se ha visto implicada Claudia tras perder los papeles por no poder comer tarta en el dilema de Conexión Honduras. Pero ese no es el único robo ni la única persona implicada.

Esta noche todas las imágenes y los culpables en 'Tierra de Nadie' a las 23:00h con Ion Aramendi.