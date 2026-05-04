Pedro Jiménez 04 MAY 2026 - 01:17h.

Claudia y Maica estallan en 'Supervivientes' tras un dilema clave al que se ha enfrentado Aratz, ganador de la 'Batalla de los Dioses'

Pánico total en la playa de 'Supervivientes' al aparecer una serpiente en el momento más inesperado: "¡Y estoy cagando, tío!"

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El último dilema de 'Supervivientes' ha generado un gran enfado entre los concursantes, con algunos de ellos muy pero que muy afectados, Claudia y Maica las que más. Aratz, como ganador de la 'Batalla de los Dioses', ha nombrado a un concursante para que se cogiera su parte de la tarta de chocolate -la recompensa de este domingo- y dicho concursante ha tenido que nombrar a otro y así sucesivamente. Pero cada uno, además, ha tenido que nombrar a otro de ellos que no comería, lo que se ha saldado con las dos concursantes nombradas anteriormente estallando, entre lágrimas y completamente al límite.

Y es que Aratz ha descartado a Maica y Gerard a Claudia, lo que ha hecho que las dos acaben derrumbadas puesto que no han podido disfrutar de la recompensa: "No puedo", ha dicho Maica, sin poder articular ni una palabra. Una Maica que ha tenido una de sus galas más complicadas.

"Yo he venido a demostrar lo fuerte que soy y creo que lo he demostrado. No quiero volver", ha añadido. Sandra Barneda le ha pedido "calma", mientras que Maica ha subrayado que le da "vergüenza" estar así: "Estoy al límite".

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La presentadora de 'Supervivientes' ha tildado este momento como un bajón y le ha dedicado tanto a Maica como a Claudia unas palabras motivadoras. "Es una trampa de la mente. En realidad podéis más. No es escuchéis a la mente", ha dicho Sandra Barneda, que le ha dado paso también a una Claudia "harta" de todo. "Siempre es lo mismo. No puedo más", ha indicado la joven, igual de indignada que la modelo.