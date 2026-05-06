Giovanna González, Belén Ro, Jessica Bueno, Alejandra Prat y Adriana Dorronsoro analizan lo último que ha ocurrido en 'La isla de las tentaciones 10'

Las parejas que romperán próximamente en 'La isla de las tentaciones 10': "Les falta un telediario"

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La décima edición de ‘La isla de las tentaciones’ atraviesa uno de sus momentos más intensos tras el inesperado abandono de Álex, que decidió marcharse de la experiencia sin consultarlo previamente con Ainhoa. El concursante, completamente desbordado emocionalmente después de varias hogueras y de ver imágenes de su pareja con otros solteros, hizo las maletas y abandonó la villa de manera unilateral, dejando a Ainhoa completamente rota.

La situación ha generado un enorme debate entre colaboradores y rostros televisivos, que han analizado si la decisión del concursante fue egoísta o, por el contrario, una reacción comprensible.

La decisión de Álex, a debate entre las colaboradoras

Adriana Dorronsoro fue una de las más contundentes al valorar el abandono de Álex. La colaboradora considera que marcharse sin consultar a la pareja es “egoísta”, ya que ambos entran juntos a la experiencia y las decisiones deberían tomarse en común. Sin embargo, también defendió que existe un límite emocional y que, cuando una persona está completamente sobrepasada, irse puede convertirse en la opción “más madura”.

En esta misma línea se mostraron Giovanna González y Jessica Bueno. Las tertulianas coincidieron en que la experiencia puede llevar a los concursantes a actuar sin pensar. Jessica aseguró que “en esos momentos se pasa tan mal” que muchas decisiones se toman desde la necesidad de protegerse emocionalmente. Giovanna, por su parte, reconoció que probablemente ella también habría abandonado antes de explotar emocionalmente.

Alejandra Prat aportó otra punto de vista, para ella, abandonar podría incluso interpretarse como “un acto de amor”, aunque admitió que la esencia del programa consiste precisamente en resistir la tentación y enfrentarse a todas las pruebas.

¿Acabarían todos cayendo en la tentación?

Las colaboradoras también reflexionaron sobre el verdadero objetivo del programa: comprobar hasta dónde llegan los límites emocionales y sentimentales de las parejas.

Mientras Giovanna defendió que la clave está en la seguridad y la confianza dentro de la relación, Alejandra Prat cree que el formato está diseñado para que “todo el mundo caiga” tarde o temprano debido a la presión constante y al aislamiento emocional. Belén Ro fue todavía más clara al señalar que, dentro de la isla, “pesa más el impulso del momento que las consecuencias”.

Jessica Bueno, en cambio, sostuvo que sí existen personas capaces de mantenerse fieles porque todo depende de los valores personales y no únicamente de las circunstancias.

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