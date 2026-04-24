Los colaboradores del debate de 'La isla de las tentaciones 10' han confesado quién de los dos será más peligroso o se dejará llevar más con los solteros

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'La isla de las tentaciones 10' ha tenido ya, como diría Fermín Trujillo, varios "giros dramáticos de los acontecimientos". La expulsión de José y Nerea, una de las parejas más polémicas del casting, ha marcado un antes y un después en la dinámica del reality, abriendo la puerta a la llegada de nuevos participantes dispuestos a revolucionar la experiencia y de todo ello se ha hablado extensamente con imágenes inéditas en el primer debate de 'La isla de las tentaciones' que puedes disfrutar ya en exclusiva en Mediaset Infinity.

La situación explotó con la introducción de “la audiencia de las sombras”, una dinámica inédita en la que los solteros decidían qué pareja debía abandonar el programa. El resultado fue claro: José y Nerea fueron expulsados tras acumular la mayoría de votos, en gran parte por el comportamiento de él y la falta de implicación de ella en la experiencia. Su salida, además, no estuvo exenta de reproches y tensión, reflejando las grietas de una relación que ya llegaba un tanto debilitada.

Pero en 'La isla de las tentaciones' todo cambio abre una nueva oportunidad. Tras su marcha, el programa ha introducido a una nueva pareja: Yuli y Lucas, cuyo objetivo es insuflar aire fresco a la convivencia en las villas.

Yuli y Lucas llevan apenas saliendo durante 6 meses, pero la intensidad con la que viven su relación les ha hecho ponerse a prueba en República Dominicana donde quieren superar los celos excesivos que mantienen el uno por el otro. ¿Qué opinarán los colaboradores de esta nueva pareja?

¿Quién tiene más peligro: Yuli o Lucas?

Manuel González, Arantxa Coca, Andrea Sabatini y Naomi Asensi, colaboradores del debate del reality, ven con muy buenos ojos la entrada de esta pareja. Según Manuel "van a mover el avispero", una opinión compartida por Naomi Asensi porque cree que "nos van a sorprender mucho". Como experta en relaciones de pareja, Arantxa Coca ha señalado que: "Estaban muy apenados los chicos con la salida de Jose y también para las chicas ha sido un revivir, un salir un poco de la tristeza y del bloqueo emocional. Es una pareja que yo creo que dará mucho juego".

Pero, ¿quién de los dos estará más dispuesto a tentarse y llegar a su límite? Los colaboradores se han mojado y no solo han hablado de Yuli y de Lucas, sino también del resto de parejas. ¡Dale al play!

¿Se puede estar enamorado de dos personas a la vez?

'La isla de las tentaciones' es un programa que no solo te enfrenta a tus miedos, sino también a nuevas preguntas que te surgen cuando estás viviendo la experiencia. Una de ellas es si puedes estar enamorado de dos personas a la vez o sentir mucho por dos personas, y esta es la cuestión que les hemos planteado a los colaboradores del debate, donde la respuesta no ha sido unánime.

Por otro lado, también han abordado cuestiones como la forma en la que tenemos hoy en día las personas de priorizarnos por encima de nuestra relación en pareja, ¿es un verdad como un templo o solo un mito?

¡Dale al play para ver las declaraciones al completo!