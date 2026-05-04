Álex explota, hace las maletas y pide abandonar provocando ‘shock’ en la villa: “No puedo más”

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Las solteras de 'La isla de las tentaciones 10' pudieron ver imágenes de lo que estaba ocurriendo en Villa Deseo. Tras ello, Atamán decidió huir hacia allí para intentar hablar con Leila. Sin embargo, otro de los chicos que quedó especialmente afectado fue Álex, tanto que decidió no acudir a la fiesta y quedarse en su habitación llorando, mientras el resto de chicos y solteras disfrutaban de una animada fiesta.

María, una de las tentadoras con las que Álex había conectado más, explica cómo lo ve dentro de la villa: "Entiendo que a Álex le cueste, porque la situación es complicada. Tiene a su novia en la otra villa, pero aun así tiene que relacionarse y abrirse. Yo lo veo cada vez más distanciado".

Llega un momento en el que Álex no puede más y decide hacer las maletas y abandonar Villa Montaña. Cuando aparece con el equipaje, todos sus compañeros se quedan en shock e intentan detenerlo, pidiéndole que se quede e insistiendo en que, si lo desea, solicite una hoguera de confrontación.

Álex abandona Villa Montaña entre lamentos y gritos, lo que provoca que los chicos salgan corriendo tras él para intentar hacerlo recapacitar: "Si te quieres ir, vete bien, habla con ella, que te dé explicaciones y dárselas tú también. No te mereces irte así, ni ella tampoco".

Christian intenta convencerlo una última vez: "Escúchame, tienes que enfrentarte a tus problemas. Dijimos que nos iríamos juntos de aquí". Pero nada logra convencer a Álex y finalmente abandona la villa.

Sandra Barneda comunica a Álex que su experiencia y la de Ainhoa ha terminado en ‘La isla de las tentaciones’

Tras tomar la decisión, Sandra habla con Álex y le explica las consecuencias de su marcha: "Una decisión individual tiene consecuencias. Tengo que decirte que tu experiencia ha terminado, y la de Ainhoa también. Debo trasladarle la noticia y preguntarle cómo quiere abandonar 'La isla de las tentaciones'. La decisión será suya".

Álex espera que Ainhoa también le necesite y poder marcharse juntos: "Espero que ella también se haya dado cuenta de que me necesita. Si al final decide irse sola, lo respetaré y la seguiré amando siempre".