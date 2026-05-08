Antía Troncoso 08 MAY 2026 - 00:13h.

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En la décima gala de ‘Supervivientes 2026’ los concursantes han luchado por hacerse con la mejor de las dos localizaciones en 'La huida de Dédalo', un espectacular juego de localización inédito. En él, la colaboración y trabajo en equipo entre los participantes ha sido fundamental. Y es que la prueba consistía en que los miembros de cada equipo colaborasen entre ellos para liberarse de las cadenas en las que estarían atados a lo largo de un recorrido en el mar.

Una vez que todos estuviesen liberados, los supervivientes debían desatar unos tablones que les ayudarían a escalar hasta la cima de una tarima con el fin de levantar allí una bandera. El equipo que lograse completar la prueba en menos tiempo, podría elegir con cuál de las dos playas quedarse esta semana. ¿Qué grupo se habrá hecho con la victoria? ¡Descúbrelo en esta noticia!

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Así ha sido el turno de 'Playa Derrota' en 'La huida de Dédalo'

Un despliegue sin precedentes esperaba a los concursantes de 'Playa Derrota' en la playa de juegos para enfrentarse a esta nueva prueba nunca antes vista en el programa. Los miembros de este equipo, dispuestos a vencer a sus oponentes y hacerse con la mejor de las dos localizaciones, han dado lo mejor de ellos mismos, uniendo sus fuerzas para conseguir superar el recorrido.

'Playa Victoria' se enfrenta a la 'Huida de Dédalo'

Tras el turno de 'Playa Derrota', los habitantes de 'Playa Victoria' se han enfrentado al nuevo juego de 'Supervivientes'. Un momento de gran tensión en el que los concursantes han sido capaces de dejar a un lado sus rencillas personales para unirse en este importante reto del que depende las condiciones de su supervivencia.

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Una vez que los dos equipos consiguieron terminar con éxito el juego, María Lamela ha reunido a todos los concursantes para comunicarles la resolución. Un acontecimiento de gran importancia para los concursantes, puesto que mientras que un grupo podía perder la mejor de las dos playas, el otro podría conseguir la localización con mejor dotación.

En primer lugar, Lamela ha comunicado el tiempo en el que 'Playa Derrota' ha completado el juego: "Lo ha hecho en un tiempo total de 8 minutos y 54 segundos". Seguidamente y antes de comunicar el resultado de la otra playa, ha lanzado un aviso, con el que ha quedado más que claro que la prueba ha estado muy reñida: "La diferencia es de solo 45 segundos. 45 segundos decisivos".

Con un ambiente de gran tensión al saber lo ajustado que había estado el juego, María Lamela ha desvelado el tiempo de 'Playa Victoria': "9 minutos y 39 segundos". Nada más decirlo, los habitantes del equipo vencedor, 'Playa Derrota', han estallado de alegría y se han fundido en un bonito abrazo, antes de elegir con qué playa querían quedarse.