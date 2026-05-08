Pedro Jiménez 08 MAY 2026 - 00:08h.

Nueva bronca entre Maica y Gerard tras una revelación de este sobre la modelo: no te lo pierdas

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Gerard y Maica se han visto envueltos una vez más en otra discusión. Ambos atraviesan su peor momento y su relación está prácticamente sentenciada. Pues bien, por si fuera poco, Gerard ha revelado algo sobre la modelo que ha fastidiado y mucho a esta. Todo ha ocurrido cuando Soto ha hablado confesando que, para él, Gerard es un auténtico líder: "Llevo tres semanas con él y es un magnífico jefe de equipo", ha dicho, tildándole de "generoso, solidario y buen compañero".

Tras estas palabras del veterano concursante, Claudia se le ha echado encima, con Maica y Nagore también de parte de esta. Gerard se ha mostrado muy alterado, ya que se estaba poniendo en tela de juicio que sea buen compañero o no, llamándole algunos "narcisista" y palabras del estilo. En ese momento, Gerard ha sacado pecho y le ha lanzado un zasca a Maica, desvelando algo que ha provocado la reacción de esta.

"Borja, ¿qué viste el otro día de Nagore?", ha dicho Gerard, implicando a otro concursante. Ante el silencio de este, Gerard se ha levantado y ha revelado lo siguiente: "El otro día se embañó de boloñesa, tocó a Maica así y Maica se lo fue chupando todo. A ver si somos justos... lo vieron varios compañeros".

Así ha reaccionado Maica ante la confesión de Gerard Arias

"Estábamos todos juntos y me rozó", ha dicho Maica, visiblemente molesta. Una Maica que le ha pedido que le deje en paz y que ha descrito esas palabras de Gerard como algo "lamentable": "Siempre a por mí".