Patricia Fernández 11 MAY 2026 - 00:38h.

Ambas se quejan de la actitud de algunos de sus compañeros de cara a las recompensas

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Los dilemas por las recompensas están dando mucho de que hablar en este 'Supervivientes 2026'. Maica Benedicto y Claudia Chacón se mostraban muy molestas con su grupo por dejarlas siempre sin comer, lo que hablaban ambas en la playa y esto volvía a generar debate en la palapa.

Ambas ponían en duda la capacidad de Aratz como líder y se planteaban boicotear a su equipo en el juego de recompensa: "Para que me dejen sin comer no juego, tener que ver siempre cómo comen los demás...".

Imágenes que escuchaban todos en la palapa y que Claudia explicaba: "Aratz intenta todo el rato quedar bien, ha tenido oportunidades de dar de comer a gente que nunca ha podido y es un estratega porque eligió a Gerard porque sabía que me iba a eliminar a mí y quedaba muy mal que eliminara a Claudia. Todo el mundo tiene estrategias, pero que no quiera siempre quedar bien".

"No entiendo cómo no comprenden ellas que no me salga darles , tengo compañeros que me aportan todos los días una felicidad increíble. Si tengo dos personas que no me están aportando tanto en esa convivencia...", entonaba Aratz, pero Maica no dudaba en responderle: "No solo ganas tú la prueba individual, ganas porque ha ganado el grupo conjunto previamente. Me has dicho muchísimas veces que no me das de comer por no darle a Claudia".

Y Maica quería destapar lo que hacen sus compañeros antes de elegir en estos dilemas por la recompensa: "Tengo que decir que hablan antes, eligen el orden que van a elegir".

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