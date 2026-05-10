Pedro Jiménez 10 MAY 2026 - 23:25h.

Nagore Robles se juega su futuro este domingo en una expulsión sorpresa que ha pillado a todos desprevenidos

Sandra Barneda deja clara su opinión en el conflicto entre Alvar e Ivonne: “Toca que saquen sus cartas”

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Al comienzo del programa, Sandra Barneda ha preguntado a los cuatro nominados de 'Supervivientes' cómo se encuentran después de la expulsión sorpresa a la que se van a someter este domingo. Algunos supervivientes no han podido evitar emocionarse, mientras otras como Nagore Robles han confesado que eso "le pone cachonda".

"Ahora mismo estoy... yo siempre estoy preparada para todo", ha dicho Nagore Robles. Además, ha dicho que está "súperemocionada" por el hecho de afrontar este domingo una gala en todas sus condiciones y efectos. "Estoy flipando. Ahora mismo pelear por la playa, líder, nominar... a mí todos estos cambios me dan la vida, porque si no a mí la rutina me aburre", ha indicado la colaboradora de Telecinco.

La confesión de Nagore Robles provoca las risas

No obstante, no ha sido sus únicas confesiones en su intervención. Cuando parecía acabar, Nagore Robles ha revelado lo siguiente, generando las risas en el plató y alguna que otra en la palapa: "Estoy ahora mismo cachonda". ç

El gran reto de Nagore Robles en 'Supervivientes'

Nagore Robles ha revelado, en exclusiva, cuál es su mayor reto en Honduras. Según la colaboradora, esta experiencia le está sirviendo como una verdadera oportunidad de crecimiento personal tras varios años viviendo sola, con la convivencia como su principal reto.

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Ya en su etapa en 'GH' se propuso este reto y ahora vuelve a tener el mismo propósito: "Antes de entrar aquí, mi objetivo era aprender a convivir, además en estas circunstancias, que son las peores posibles. Creo que lo estoy consiguiendo: me estoy poniendo muy buena nota, siendo capaz de decir lo que me sienta mal y lo que necesito, de buenas maneras y sin volverme loca del todo".