Supervivientes 10 MAY 2026 - 23:18h.

Sandra Barneda cuenta los primeros detalles de la unificación de 'Supervivientes 2026'

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Durante la noche de 'Conexión Honduras' de 'Supervivientes 2026' se iba a dar una expulsión sorpresa y Sandra Barneda daba todos los detalles del motivo por el que se producía esto durante la gala dominical.

"Esta noche, comienza la semana de la unificación, por fin, lo que ellos deseaban", entonaba la presentadora y daba los detalles: "El próximo jueves cerraremos 'Playa Victoria' y 'Playa Derrota' después de 71 días para que todos los supervivientes comiencen a convivir juntos en una única playa con todo lo que eso supone. Pero ya sabéis que no van a llegar todos". Y es que el expulsado de la noche se iba a quedar a las puertas de esta unificación.

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