Patricia Fernández 11 MAY 2026 - 01:30h.

Maica Benedicto recuerda en 'el puente de las emociones' la relación que tuvo en el pasado en la que "se perdió totalmente como persona"

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Maica Benedicto iba a enfrentarse a 'El puente de las emociones' después de una noche tensa en la palapa, lo que no se esperaba es que después de abrir su corazón como nunca con los ojos tapados, al final de esta estructura iba a estar Antonio, su hermano, al que tanto ha echado de menos en Honduras y que quería darle esta sorpresa en forma de apoyo.

Después de sincerarse en esta estructura y mientras hablaba de la familia: "Lo significa todo, es lo más grande que tengo, es mi motor para estar aquí, espero que se sientan orgullosos de mí". Maica se quitaba la venda de los ojos y se rompía por completo al ver a su hermano frente a ella.

"No quiero que te rindas, lo peor lo has pasado, está todo el mundo apoyándote. Los papás están muy orgullosos de ti y el abuelo está contigo desde el cielo. No sabía que eras tan fuerte, eres una campeona", quería decirle su hermano mientras ella no podía parar de llorar y abrazarle.

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La superviviente recordaba su infancia como "feliz", asegurando que sus padres lo han dado todo por ella y sus hermanos: "Me han enseñado unos valores que estaré agradecida de por vida". La que recalcaba que está agradecida por tener una "compañera de vida" como su madre, momento en el que se emocionaba: "Es lo más grande que tengo, ella sin darse cuenta con esa sobreprotección que ha hecho sobre mí, a día de hoy tengo muchos miedos, pero lo único que quiero es que se sienta orgullosa de mí".

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Como también hablaba de una parte de su vida como ha sido la de ser modelo: "Desde que tengo uso de razón me he puesto los tacones en casa, fue un poco difícil el principio, mis padres le querían dar prioridad a mis estudios. Pero me veía siendo modelo internacional y me fui a Milán sola. Es un mundo complicado y más cuando estás en un país que no conoces, pero también es bonito. Uno de mis sueños es seguir trabajando en ello".

Cuando más emocionada se mostraba era al hablar del amor: "Siempre he creído en un amor de película y me encontré todo lo contrario". Contando cómo una relación que tuvo en el pasado le marcó: "Me perdí totalmente como persona, no sabía ni quién era, pero finalmente conseguí salir de ahí, por esta relación tengo muchos bloqueos que estoy superando. Cuando salí de ahí sola me di cuenta de que no necesitaba a nadie, que si no aparece esa persona no pasa nada porque llevo mucho tiempo consiguiendo todo yo sola". Momento en el que se rompía: "Es un bloqueo que siento que no puedo, pueden aparecer personas en tu vida y tienes miedo de que eso no lo vuelvas a sentir. Al final estar enamorada es una palabra muy grande y no lo estoy".

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