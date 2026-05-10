Pedro Jiménez 10 MAY 2026 - 22:50h.

El andaluz, muy afectado en pleno directo a poco tiempo de que su futuro en Honduras se decida

Del concursante de 'Supervivientes' que mejor lo está haciendo al más estratega: "La está dejando de lado"

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Borja Silva no ha podido evitar emocionarse durante la gala de 'Supervivientes' de este domingo. Una gala con sabor a 'súpergala' en donde los cuatro nominados del pasado jueves se han enfrentado a una expulsión sorpresa, para sorpresa de todos. El concursante de Huelva es uno de ellos y al ser preguntado por Sandra Barneda sobre qué tal está y cómo afronta esta expulsión sorpresa, Borja ha roto a llorar: "Estoy muy emocionado", ha comenzado diciendo.

El andaluz no se hubiera imaginado nunca estar en una final -así lo ha dicho- y no es para menos. Se trata de su segundo reality desde que explotó en 'La isla de las tentaciones 9' y su participación en Honduras no está pasando desapercibida. "Nunca me he imaginado ganar ningún premio. Para mí lo que más me emociona es que pienso que, si me voy, voy a estar cerca de mi madre. Aquí he aprendido a valorarla", cuenta un Borja que desvela que su madre atravesó un cáncer y la echa mucho de menos.

"Cada día que pasa es como que estoy más cerca de ella y eso me llena el corazón. Pase lo que pase, de corazón", ha dicho Borja, provocando el fuerte aplauso de los allí presentes en la palapa y también en plató.

Almudena, la más afectada tras las palabras de Borja

Además, su discurso ha provocado, como bien hemos podido ver, las lágrimas de Almudena Porras, a quien se le ha visto muy afectada tras escuchar a su novio. Y es que sin duda, si hay alguien que ha vivido todo junto a Borja desde que comenzó esta experiencia es Almudena, su novia, a pesar de que hace poco un cambio de playas hizo que sus caminos se volvieran a separar.