El reto de Nagore Robles en 'Supervivientes': "En 'Gran Hermano' no lo conseguí"

Supervivientes 10 MAY 2026 - 10:00h.

Compartir







Después de más de dos meses enfrentándose a las duras condiciones de 'Supervivientes', los concursantes han echado la vista atrás para hacer balance de su paso por esta experiencia. Cada uno llegó con objetivos personales muy definidos y varios de ellos aseguran sentirse satisfechos por haberlos cumplido.

En el caso de Nagore, ha explicado que afrontó esta experiencia como una oportunidad de crecimiento personal tras años viviendo sola, con la convivencia como su principal reto.

Nagore: "Antes de entrar aquí, mi objetivo era aprender a convivir, además en estas circunstancias, que son las peores posibles"

Tal y como ha recordado, durante su etapa en 'Gran Hermano' ya se marcó ese mismo objetivo, aunque reconoce que entonces no lo logró: "Cuando hice el casting de 'Gran Hermano' dije que mi objetivo era ser capaz de convivir y no lo conseguí. De hecho, con 43 años sigo viviendo sola".

Por ello, en esta ocasión decidió volver a centrarse en ese propósito, pero en un contexto aún más exigente. Ahora considera que está avanzando en la dirección correcta y que está cumpliendo su meta: "Antes de entrar aquí, mi objetivo era aprender a convivir, además en estas circunstancias, que son las peores posibles. Creo que lo estoy consiguiendo: me estoy poniendo muy buena nota, siendo capaz de decir lo que me sienta mal y lo que necesito, de buenas maneras y sin volverme loca del todo".