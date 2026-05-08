Supervivientes 08 MAY 2026 - 15:43h.

Un nuevo pergamino llega a 'Playa Victoria': "A día d hoy, ¿Cuál es el mayor objetivo que has alcanzado y te habías planteado antes de entrar al tu concurso?"

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Tras más de 60 días en las playas de 'Supervivientes', los concursantes han hecho balance de la experiencia y han compartido los objetivos personales que se marcaron antes de comenzar la aventura y que, en muchos casos, sienten que ya han cumplido. Los habitantes de 'Playa Victoria' desvelan cuáles han sido los suyos.

Álvar Seguí

Álvar, que suele trabajar detrás de las cámaras, reconoce que uno de sus mayores miedos era exponerse ante el público: "Uno de los objetivos que sí he cumplido hasta ahora ha sido estar cómodo siendo yo mismo delante de una cámara, porque suelo estar detrás. Además, teniendo la figura tan grande de mi abuelo, tenía cierta inseguridad sobre si iba a estar a la altura, y creo que poco a poco estoy sabiendo ser yo mismo".

Nagore Robles

Nagore, que afrontaba el reto como un aprendizaje personal tras años viviendo sola, se centra especialmente en la convivencia: "Cuando hice el casting de 'Gran Hermano' dije que mi objetivo era ser capaz de convivir y no lo logré. De hecho, con 43 años sigo viviendo sola. Así que, antes de entrar aquí, mi objetivo era aprender a convivir, además en estas circunstancias que son las peores posibles. Creo que lo estoy consiguiendo: estoy sacando muy buena nota, siendo capaz de decir lo que me sienta mal y lo que necesito, de buenas maneras y sin volverme loca del todo".

Marisa Jara

Marisa, orgullosa de sus logros prácticos en la supervivencia, celebra haber superado retos pendientes de la primera parte de su concurso: "El primero era pescar, porque la primera vez no conseguí hacerlo. En esta segunda oportunidad he pescado cinco peces y estoy súper orgullosa. Otro objetivo que tenía en la cabeza era hacer fuego y también lo he conseguido".

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Alba Paul

Alba, segura de sus capacidades como superviviente, siente que ha cumplido con creces lo que se propuso antes de entrar: "El mayor objetivo que me había propuesto era pescar y ser de las que más pescara, así que lo tengo más que superado. Además, me considero una buena superviviente, y creo que ya lo he hecho todo".

Almudena Porras

Almudena, que nunca se había enfrentado a condiciones tan extremas ni a una separación tan larga de su familia, destaca su resistencia física y emocional: "No sabía si iba a poder dormir a la intemperie y llevo ya 63 días haciéndolo, con lluvia, calor, viento, con todo. Otro reto muy importante ha sido estar sin mi familia, porque nunca antes había salido de mi entorno familiar".

Darío Linero

Darío ha encontrado en la necesidad una gran motivación para aprender: "Quería aprender a pescar, algo que en mi vida habré hecho una vez y fue de suerte y por casualidad. Aquí me he puesto y he aprendido. Cuando el hambre aprieta, uno se busca la vida".

Ivonne Reyes

Ivonne, que llegaba con dudas sobre la convivencia, reconoce un gran crecimiento personal: "Mi objetivo era aguantar y afrontar la convivencia, porque la veía muy cuesta arriba y pensaba que me iba a agobiar muchísimo. Sin embargo, han pasado muchos días, sigo aquí y estoy aprendiendo muchísimo a gestionar todas las situaciones con los compañeros. La convivencia no es nada fácil".