telecinco.es 11 MAY 2026 - 19:00h.

Los colaboradores se mojan sobre los grandes problemas de convivencia que vemos cada semana en 'La isla de las tentaciones' y analizan qué pesa más en una relación

"Es una tomadura de pelo": Los colaboradores estallan contra los límites de 'La isla de las tentaciones 10'

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Una de las quejas principales que más escuchamos en las hogueras de 'La isla de las tentaciones' es la falta de cariño y de contacto físico por parte de las parejas. Las carencias afectivas son, muchas veces, el detonante perfecto para caer en la tentación, por eso, aprovechando el debate que se genera, hemos querido preguntar a los colaboradores qué es lo que realmente destruye una relación en el mundo real.

El gran dilema: ¿Comunicación o contacto físico?

¿Es preferible una pareja que hable muchísimo pero sea cero cariñosa, o alguien súper afectuoso pero que no comunique? José María Almoguera lo tiene claro y expresa que los extremos nunca son buenos, "hay que nivelar para que las dos cosas estén al mismo nivel", advirtiendo del peligro de las falsas promesas: "Si habla demasiado y nunca llegan los hechos, pues también es complicado".

Por su parte, Irene Rosales cuenta que ella tiene la suerte de tener en casa a alguien que cumple con ambos requisitos, pero si le obligan a elegir y renunciar a uno: "Me quedo con lo cariñoso". Eso lo vemos perfectamente en Leila y David, ya que ambos son muy cariñosos y no han dudado en demostrarlo, mostrando que es una parte muy importante de una relación.

El dinero y los hijos: la prueba de fuego definitiva

Pero si hay algo que genera auténticos terremotos en una convivencia no son solo las muestras de afecto, ¿qué rompe antes a una pareja, el dinero o los hijos? Una colaboradora no duda ni un segundo en señala a la economía, asegurando que "los hijos hacen que dure un poco más la pareja".

Una visión que comparte con el resto, que tiran de refranero popular para lanzar una advertencia: "Cuando el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana". Consideran que la presión financiera atrae las discusiones más graves, mientras que los hijos "unen para siempre", ya que, exista amor o no, te dejan un "vínculo de por vida" con esa persona.

Compartir mascota: ¿Acto de amor o un error monumental?

Para rebajar la tensión, les hemos preguntado por una de las modas (y problemas) más actuales: adoptar juntos una mascota. Algunos lo ven como algo precioso si se hace "porque en ese momento hay muchos amor", pero otros se muestran más tajantes: "No quiero mascotas, ni en pareja, ni separada, ni absolutamente nada", recordando que es una enorme responsabilidad.

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