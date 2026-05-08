Los colaboradores de ‘El Debate de las Tentaciones’ analizan y se mojan sobre las parejas que llegan desenamoradas al reality, las infidelidades, el papel de las hogueras y los límites dentro de la experiencia, ¡dale play!

"Tienes que jugar sin quemarte": las colaboradoras revelan qué harían para no caer en la tentación

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La complicada hoguera de Yuli en 'La isla de las tentaciones' no solo ha provocado uno de los momentos más comentados de la edición, también ha reabierto una de las grandes preguntas que rodean cada temporada del programa: ¿hay parejas que llegan a República Dominicana ya rotas y sin estar enamoradas?

Después de ver cómo las relaciones parecen tambalearse cada vez más rápido, en exclusiva para esta web, los colaboradores de 'El Debate de las Tentaciones' se han enfrentado a una cuestión que divide completamente opiniones dentro y fuera del reality. Naomi Asensi, Marta Peñate, Mayka Rivera y Juanpi Vega analizan en el vídeo que encabeza esta noticia si realmente es posible entrar a la experiencia sin estar enamorado, cómo el programa puede acelerar sentimientos y dudas, y hasta qué punto la convivencia con los tentadores termina sacando una versión distinta de cada participante.

Pero el debate no se queda ahí. Los colaboradores también hablan sobre si las hogueras muestran realmente la verdad de las relaciones, si dentro de la isla ocurren cosas que fuera jamás pasarían y cuál es el límite entre dejarse llevar y cruzar líneas que luego son imposibles de perdonar. Además, ponen sobre la mesa una de las preguntas más incómodas del programa: qué duele más en una relación, una infidelidad o descubrir que tu pareja ya no está enamorada.

Las reacciones en plató reflejan además algo que lleva años persiguiendo al formato: las sospechas de quienes creen que algunas parejas utilizan el reality como una forma de poner fin a su historia delante de las cámaras. ¿Es estrategia? ¿Desgaste real? ¿O simplemente la isla saca verdades incómodas?

En el vídeo, los colaboradores hablan sin filtros sobre todas estas cuestiones y dejan reflexiones muy diferentes sobre cómo cambia una pareja dentro de la experiencia.

Dale play.

Los colaboradores se sinceran sobre amor, deseo e infidelidad en 'La isla de las tentaciones 10'

La infidelidad, la atracción y la admiración en la pareja han sido algunos de los temas protagonistas de 'La isla de las tentaciones'. En exclusiva para esta web, los colaboradores de 'El Debate de las Tentaciones' se sinceran sobre qué consideran realmente una traición dentro de una relación y hasta dónde estarían dispuestos a perdonar. Además, los colaboradores también reflexionan sobre el arte de la seducción y responden a la gran pregunta: ¿importa más el físico o la labia a la hora de conquistar? Un intercambio de opiniones sin filtros en el que tampoco falta el debate sobre la importancia de admirar a tu pareja para que una relación funcione a largo plazo.

Dale play y únete al debate.