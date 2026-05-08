"Es una tomadura de pelo": Los colaboradores estallan contra los límites de 'La isla de las tentaciones 10'

telecinco.es 08 MAY 2026 - 13:30h.

Los colaboradores de 'La isla de las tentaciones' critican desde el absurdo drama por el juego del hielo hasta el precipitado abandono de Ainhoa y Álex

"Tienes que jugar sin quemarte": las colaboradoras revelan qué harían para no caer en la tentación

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Esta nueva edición de 'La isla de las tentaciones' nos está dejando verdaderamente sin respiración, pero esta vez no precisamente por las infidelidades o los romances, sino por el pánico absoluto de sus protagonistas. Las alarmas de 'Villa Deseo' y 'Villa Montaña' no dejan de sonar por cruzar líneas rojas que, seamos sinceros, están más bajas que nunca. ¿De verdad es una falta de respeto pasarse un simple hielo en una fiesta? Hemos hablado con los mayores expertos del formato, Mayka Rivera, Naomi Asensi, Marta Peñate y Juanpi Vega, para que nos den su opinión más sincera.

El trauma infantil del hielo y unos límites patéticos

Nuestros colaboradores analizan el terror que ha invadido a las parejas ante los clásicos juegos de las villas. Mayka no da crédito a lo que está viendo en pantalla y expresa que hacer un drama por algo así le parece "una tomadura de pelo". Naomi va un paso más allá y nos cuenta que las nuevas parejas "tienen mucho miedo" y, como saben perfectamente a lo que van tras tantas temporadas del reality, simplemente "están cagadas".

Tanto Marta Peñate como Juanpi se suman a esta indignación general, tachando las quejas de "ridículas", aunque se añade una reflexión: el problema no es el hielo, sino "el contexto" de cómo te lo pasas.

La fuga de Ainhoa y Álex: ¿Amor real o cobardía?

Pero el cubito de hielo no es el único drama que ha sacudido las villas, ya que la precipitada decisión de Ainhoa y Álex de abandonar juntos el programa ha desatado el gran debate. ¿Huir a tiempo realmente salva una relación? Para una colaboradora, esta jugada ha sido "un poco absurda", ya que no han aguantado la presión y se han ido sin ponerse a prueba, algo que han recalcado mucho, ya que irte antes de tiempo "es lo mismo que no haber ido".

Pero la prueba de fuego siempre llega en las hogueras, allí estallan las verdades más crudas que las parejas ocultaban en España. Según explica Mayka, la clave de que suelten esas bombas en esos momentos es que, al no tener a tu pareja delante, te sientes "más libre, más liberado" a la hora de opinar. Para rematar, nuestros colaboradores abordar el gran mito del desamor: ¿de verdad un clavo saca a otro clavo? Una de ellas advierte que si la herida no sana "da igual el clavo", mientras que otra nos regala una anécdota: "Me divertí con otro clavo, pero no me sacó del corazón al anterior". ¿Quién nos ha abierto su corazón y nos ha regalado esa confesión?

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