Lara Guerra 06 MAY 2026 - 22:35h.

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Llega un nuevo programa de 'La isla de las tentaciones 10' donde, de nuevo, Sandra Barneda irrumpe en 'Villa Deseo' para desvelar importantes acontecimientos cuando las chicas disfrutan de un momento de relax junto a los tentadores.

En primer lugar la presentadora da la bienvenida a Alba, que ha llegado como nueva participante después de la salida de Ainhoa. Sin embargo, las chicas no conocían todos los detalles: "Álex decidió eliminar de forma unilateral al experiencia, cogió las maletas y se fue, lo único que os puedo decir es que no contó con Ainhoa. Al poner fin a la experiencia de manera individual, puso fin también a la de Ainhoa.

Todo esto ha dejado perplejas a sus compañeras. Mar confesaba que sabían que no lo estaba pasando bien, pero no pensaba que abandonaría de esta forma; y deja claro que le da mucha pena todo lo sucedido.

Mar pide perdón a Sandra Barneda tras su huida a 'Villa Montaña'

Además, la pareja de Christian ha recordado lo sucedido durante la hoguera y ha querido pedir perdón a Sandra Barneda por escapar hacia 'Villa Montaña': "Quiero pedirte perdón, Sandra. No soy una persona que se salte las normas, pero es que no llego a entender ni tengo explicaciones; no reconozco ese guarreo. Necesitaba explicaciones y ni siquiera las conseguí".

La presentadora le recuerda que pudieron hablar, a lo que Mar le explica que "le dije que si alguna vez me había engañado, pero ya me justificó que era a su ex y no a mi. Pero, el tema del guarreo no me lo explicó y es lo que más me tiene..." Barneda acepta las disculpas de la participante, pero le explica que su huida tendrá consecuencias.

Por otra parte, la presentadora pregunta a Yuli cómo se encuentra y la argentina le comenta que está mejor, pero las declaraciones constantes de su pareja sobre ella le dejaron muy descuadrada: "Ayer me quedé tratando de entender lo que vi". Por último, Alba, marca sus límites después de escuchar a sus compañeras.